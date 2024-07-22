Кінопродюсер Артем Колюбаєв раніше був фігурантом журналістських розслідувань

Родина українського кінопродюсера та бізнес-партнера голови Офісу Президент Андрія Єрмака Артема Колюбаєва придбала будинок у США за 600 тис. доларів. Майже половину суми на будинок дружина Катерина позичила у російської компанії, йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо», опублікованому у понеділок, 22 липня.

За даними журналістів, у вересні 2023 року дружина кінопродюсера Катерина Колюбаєва придбала будинок у передмісті американського Вашингтону за 600 тис. доларів. За словами самого Колюбаєва, за будинок жінка заплатила коштами з продажу нерухомості та автомобілів.

«Кошти за будинок повністю сплачувала моя дружина, з власних заощаджень, запозичень та з коштів, за які вона продала своє майно. В період з 2022 по 2024 роки моя дружина продала два своїх автомобілі: Mercedes-Benz CLS 2015 року та Mercedes-BeУ траnz GLE 2016 року. Також продала два обʼєкти своєї нерухомості в Києві та Київській області», – заявив Артем Колюбаєв.

Втім, «Слідство.Інфо» з’ясувало, що за продаж майна Катерина Колюбаєва змогла отримати лише 350 тис. доларів, а решту – 250 тис. доларів, – позичила у компанії A&D Mortgage, розташованої у Флориді та пов’язаної з росіянами.

За даними журналістів, компанія належить бізнесмену Максіму Слюсарчуку, який також керує Російськомовною американською палатою південної Флориди. Під час конференцій Слюсарчук розповідав, що компанія продовжує співпрацювати з росіянами, а також «не відчуває дуже багато складнощів» з грошовими переказами з Росії. Разом із Слюсарчуком працює його дружина Свєтлана Ізгашева.

«Обидвоє – у керівництві Російськомовної американської палати південної Флориди. На старих відео організації спікерів підписують як членів Russian American Chamber. Це спільнота, яка об’єднує російськомовних людей у США. Вони, зокрема, фінансують “Фестивалі російської культури” – той самий “руський мір”, який вже третій рік нищить Україну», – повідомило «Слідство.Інфо»

Компанія Слюсарчука має офіс у російському Санкт-Пєтєрбургу та продовжує набирати туди працівників після повномасштабного вторгнення.

У розмові з журналістами Катерина Колюбаєва заявила, що для позики цю компанію їй порекомендував брокер, а інформація про російський слід &D Mortgage, який виявили розслідувачі, «буде перевірена і юридично підтверджена чи спростована».

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Bihus.Info повідомили, що Артем Колюбаєв за пів року отримав понад 20 млн грн на створення одразу трьох кінопродуктів – гроші він отримав в межах скандального конкурсу про держфінансування серіалу «Інгулець».

Тоді ж Колюбаєв став співвласником компанії-виробника безпілотників Culver разом з російським режисером українського походження Олексієм Кірющенком, який знімав серіали «Моя прекрасна няня», «Свати» та «Слуга народу». Частки у компанії вони отримали після того, як БпЛА компанії почав закупляти фонд United24.

У травні 2024 року Bihus.Info з’ясували, що фірма Кірющенка отримала контрактів на 750 мільйонів на продаж електроенергії. Сам Кірющенко у розмові з журналістами заявив, що він не Кірющенко та не розуміє, про що мова.

До слова, у квітні 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва 23 квітня визнав незаконним нинішній склад Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно, до якої входив Артем Колюбаєв. Каденція ради мала завершитися 31 березня 2023 року, проте Кабмін вирішив продовжити повноваження.