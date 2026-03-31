Уряд посилив підтримку індустріальних парків

Держава запускає новий відбір проєктів для розвитку індустріальних парків у 2026 році в межах програми «Зроблено в Україні». Бізнес може розраховувати на фінансування до 200 млн грн із покриттям до 80% витрат. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підтримку надаватимуть за принципом співфінансування. Гроші спрямовують на розвиток промислової інфраструктури, підключення до електромереж, а також відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій. За словами очільниці уряду, це дає змогу бізнесу запускати нові виробництва, створювати робочі місця та збільшувати частку продукції з високою доданою вартістю.

Подати заявку можна до 15 серпня через банки-партнери: «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» та «Сенс Банк».

У 2026 році особливу овагу зосередили на підтримці парків, які постраждали від війни: держава покриватиме до 80% витрат на їхнє відновлення (але не більше 200 млн грн на один об’єкт), а такі заявки розглядатимуться в пріоритетному порядку. Також пільгове співфінансування у форматі 80/20 поширили на прифронтові регіони.

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках уже збудовано або будувалося 37 заводів. Загалом підтримку отримали 22 парки, де реалізується 56 проєктів на суму 1,8 млрд грн.

Учасники програми повинні впродовж 3 років ввести в експлуатацію щонайменше 5 тис. м² виробничих площ і залучити мінімум два підприємства.

За даними ГК «Індустріальні парки України», на кінець 2025 року в Україні налічували 118 індустріальних парків, із яких 27 були зареєстровані впродовж року. Найбільше таких об’єктів у Львівській, Київській та Закарпатській областях.

Уряд оновив правила державної підтримки індустріальних парків, розширивши можливості для прифронтових територій і запровадивши механізми відновлення пошкодженої інфраструктури.