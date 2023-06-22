Анестезіолог Центру Тарас Оранський вивчає новий апарат

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр отримав від благодійників сучасний фібробронхоскоп з розхідниками, яким можна проводити маніпуляції навіть найменшим пацієнтам. Вартість благодійної допомоги, яку надали фонд SMART Medical Aid та AMBU, становить близько 4,5 тис євро.

Нове медичне обладнання конче було потрібне відділенню інтенсивної терапії, бо там часто є потреба у діагностичній та санаційній бронхоскопії, повідомили в лікарні.

«Сучасний відеофіброгастроскоп дозволяє виконувати надскладні інтубації пацієнтам з різними вродженими вадами лицевого черепа, з різними генетичними захворюваннями. Деякі з них є неможливими без цього апарата», – повідомила лікарка-анестезіологиня Іванна Андрейчук.

У Центрі повідомили, що новим апаратом зможуть проводити маніпуляції і найменшим пацієнтам лікарні, у яких дихальні шляхи мають свої вікові особливості. Пристрій, який використовували анестезіологи раніше, давав можливість працювати лише з дітьми старшого віку, бо він є жорстким і більш травматичним для пацієнта. Новий пристрій гнучкий, і ним можна безпечно добратися у кожний відділ трахео-бронхіального дерева без ускладнень для хворого.

Пристрій, який подарували благодійники, є мобільним. За потреби медики можуть виїхати з ним у реанімаційне відділення будь-якої лікарні Львівщини і допомогти пацієнту на місці.

Появі нового обладнання медики Центру завдячують завідувачу відділення інтенсивної терапії Роману Собку, який зараз на передовій. Саме він тісно співпрацював з волонтерами фонду.