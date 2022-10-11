Через перенавантаження мережі у Хмельницькому близько половини споживачів залишилися без електропостачання. Проблема виникла через вчорашні ракетні удари росіян по електропідстанції. Наразі обленерго вже відновило електропостачання більшості міста, без світла залишаються близько 1000 користувачів.

Про аварійне відключення електрики ввечері вівторка, 11 жовтня, повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин. Зокрема, він наголосив, що відключення світла у місті не є плановим. Попередньо причина відключення – перенавантаження мережі.

«Попередньо через перенавантаження зникла напруга на об’єктах в частині Хмельницької області, в тому числі від них заживлена частина Хмельницького. Орієнтовно понад 50% споживачів, на разі, без електрики. Енергетики терміново з‘ясовують причини і проводять відповідні роботи», – повідомив Олександр Симчишин.

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій уточнив, що сталися технічні проблеми на одній з підстанцій та попросив мешканців області обмежити користування електропристроями до 22 години.

«В процесі усунення знеструмлення споживачів Хмельницького та Хмельницької тергромади внаслідок ракетних ударів по електропідстанції фахівці АТ "Хмельницькобленерго" здійснили оперативні перемикання з метою перезаживлення споживачів з альтернативних електромереж», – зазначив Сергій Гамалій.

Також голова Хмельницької ОВА додав, що наразі усі підстанції, як і обслуговує «Хмельницькобленерго», уже підключені. Без електропостачання залишається близько 1000 абонентів. Також електроенергія у частини споживачів відсутня через проблеми на лініях, які не належать Хмельницькобленерго, або через поломки трансформаторів, особливо на дачних масивах. Енергетики з'ясовують причини несправностей та працюють над їх усуненням.