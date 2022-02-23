Якщо тварина починає постійно чухатись – це перша ознака наявності паразитів

Блохи – небезпечні комахи, яких собаці легко підчепити не лише на вулиці. Господарі часто стикаються з цією проблемою, адже їх важко помітити на шерсті й існує помилкова думка, що у домашніх собак таких паразитів взагалі не буває. Лише вичісуванням цих паразитів не виведеш. Як позбутися бліх та попередити їх появу, розповідає PetsLike.

Як дізнатися, чи є в собаки блохи

Якщо тварина починає постійно чухатись – це перша ознака наявності паразитів. Якщо розсунути шерсть, на шкірі можна побачити невеличкі червоні плямки з крапелькою крові – рани від бліх, а також білі крупинки, схожі на сіль, – яйця бліх.

Як вивести бліх за допомогою народних засобів

Одним із найпопулярніших способів є суміш соди та води в рівних пропорціях. Її наносять на килими і залишають на ніч. Наступного дня килим потрібно пропилососити. Сода токсична для яєць та личинок бліх, а при потраплянні на саму блоху буквально висушує її. Цю процедуру потрібно повторювати протягом двох тижнів кожні 4 дні.

Ще один варіант виведення бліх – настоянка полину. Шерсть тварини обробляють водним розчином у пропорції одна третя склянки настоянки на півлітра води.

Виведення бліх за допомогою ветеринарних препаратів

Народні засоби від бліх використовуються все рідше, адже існує надійніші методи боротьби. У сучасній ветеринарії рекомендують використовувати спреї, краплі, таблетки та нашийники від бліх. Кожен засіб є безпечним для собаки, якщо ретельно дотримуватися інструкції та рекомендацій ветеринарів.

Краплі – найпопулярніший спосіб виведення бліх, проте вони бувають досить токсичними як для тварини, так і для людини. Найкраще користуватися краплями, якщо ви рідко купаєте улюбленця і якщо в домі немає інших тварин, що можуть його облизати.

Подібний принцип дії у спреїв, проте вони більш ефективні, бо покривають більшу площу шерсті. Шампуні від бліх – найменш ефективний спосіб захисту, адже їх дія триває лише 5-7 днів. Таблетки від бліх застосовуються рідко, адже можуть викликати розлади травлення.

Нашийники від бліх як засіб профілактики

Лідери серед засобів профілактики бліх – нашийники, просочені спеціальним розчином, який відлякує бліх або ж вбиває їх. Це тонкі ремінці з пористого матеріалу, які собаки носять постійно. Активні компоненти, які протидіють паразитам, наносяться на нашийник у чітко дозованій кількості, щоб не нашкодити тварині. Та якщо блохи вже завелися, краще звернути увагу на більш активні засоби (спреї, краплі, таблетки).

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