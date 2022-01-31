При правильно підібраному збалансованому харчуванні авітаміноз у собак виникає дуже рідко

Корисні добавки необхідні не тільки людині, а й домашнім улюбленцям, які також страждають від несприятливих факторів довкілля, стресів і потребують постійної підтримки життєвих сил. Часто господарі не знають, що саме потрібно їхнім вихованцям, та нехтують цим, що провокує погіршення здоров’я тварини і часті походи до ветеринара. PetsLike розповідає, які найважливіші вітаміни потрібні собакам.

При правильно підібраному збалансованому харчуванні авітаміноз у собак виникає дуже рідко. Проте якщо ви годуєте свого улюбленця тільки натуральною їжею, додавання до раціону вітамінно-мінеральних комплексів необхідне.

Звертайте увагу на поведінку вихованця. Якщо він почав гризти неїстівні предмети або його шерсть виглядає тьмяною і є сухою на дотик, очі страждають підвищеною сльозоточивістю, зверніться до ветеринара. Тільки він виявить причини і призначить необхідний вітамінно-мінеральний комплекс. Та в будь-якому випадку власнику собаки варто знати, на що впливають ті чи інші вітаміни.

Вітамін А

Вітамін А, або ретинол, поліпшує стан шкіри собаки, добре впливає на кістки і покращує репродуктивну функцію. Він міститься в моркві і морській рибі. Якщо каротин з моркви зовсім не засвоюється собачим організмом, то рибу власники собак часто недолюблюють через велику кількість кісток. Тому оптимальним рішенням буде введення в раціон вітаміну А на масляній основі або звичайного риб’ячого жиру.

Вітаміни групи B

Без цих вітамінів неможливий нормальний обмін речовин. Також вони сприятливо впливають на процеси оновлення кров’яних та інших клітин. У процесі росту цуценятам необхідна фолієва кислота, або вітамін В9, який можна отримати зі злакових каш, овочів та сиру.

Найбільше вітамінів групи В міститься в сирому м’ясі, проте не всі власники готові його давати своєму собаці через ризик заразити його паразитами. Зазвичай ці вітаміни випускаються цілим комплексом, і одна таблетка може забезпечити добову потребу в цих речовинах.

Фото Veterinary Medical Center at Tufts Univercity

Вітамін С (аскорбінова кислота)

Вітамін С першочергово відповідає за імунітет, проте його часто не отримують собаки, бо не їдять сирих овочів та фруктів, а в процесі термічної обробки вітамін повністю руйнується. Ознаками С-авітамінозу є апатія, млявість і поганий апетит. Якщо ви не можете нагодувати собаку овочами і фруктами, давайте їй сиру печінку і вітамін С у вигляді таблеток.

Вітамін D

Цей вітамін відповідає за рівень імунітету і регулює обмін фосфору та кальцію в собачому організмі. У разі нестачі цього елементу в цуценяти в ранньому віці може розвинутися рахіт, а дорослі собаки страждатимуть остеопорозом. Вітамін D міститься в риб’ячому жирі, твердому і кисломолочному сирах, а також виробляється в організмі під впливом сонячних променів.

Вітамін Е

Найпотужніший антиоксидант, відсутність якого негативно впливає на репродуктивну функцію і тонус м’язів. Нестача вітаміну Е є рідкістю у ветеринарній практиці, але для підтримки його на належному рівні в раціоні повинні бути злакові культури, яйця і рослинна олія.

Вітамін К

Нестача цього вітаміну може спровокувати захворювання печінки і кишечника. Основну дозу цієї речовини цуценята отримують з молоком матері в період активного росту. Ветеринарні лікарі при його нестачі призначають медикаментозне лікування комплексними препаратами.

Вітамін PP (нікотинова кислота)

При його недоліку у собаки починаються проблеми із зовнішнім виглядом шерсті і розвиваються дерматити. Також нестача нікотинової кислоти може спричинити захворювання центральної нервової системи, діареї та загальне виснаження організму.

Більше читайте у рубриці «Домашні тварини»