Бонсай відрізняється від звичайних кімнатних рослин тим, що не пробачає догляду «за графіком». Надлишок або нестача води однаково шкідливі, тому головне – навчитися відчувати потреби дерева. Частота поливу залежить від виду рослини, розміру горщика, типу ґрунту, температури і вологості в приміщенні. Детальніше про це пише Oboz.ua.

Загальне правило просте: перевіряйте ґрунт щодня і поливайте лише тоді, коли верхній шар стає злегка сухим на дотик. Влітку це може бути щоденний полив або навіть двічі на день. Взимку або за високої вологості достатньо поливу раз на 2–3 дні.

Як зрозуміти, що бонсай потребує води

Найнадійніший метод – перевірка ґрунту пальцем: занурте його на 2–3 см. Якщо земля суха на цій глибині, дерево пора поливати.

Додатково можна орієнтуватися на вагу горщика: сухий бонсай значно легший. Іноді рослина подає зовнішні сигнали: листя може втрачати пружність або блякнути, але головним орієнтиром залишається стан ґрунту.

Скільки води потрібно бонсай

Полив має бути рясним, щоб вода промочила всю землю. Вливаємо воду до тих пір, поки вона не почне витікати з дренажних отворів – це сигнал, що волога дісталася коріння. При цьому дерево не повинно стояти у воді: застій призводить до загнивання коренів. Якщо кінчики листя стають бурими, можливо, ви перелили рослину.

Чому бонсай чутливий до поливу

Коренева система бонсай обмежена невеликим горщиком. Ґрунт висихає швидше, але й перезволоження настає миттєво. Тому догляд має бути регулярним, а не рідкісним і рясним.

Інструменти для точного поливу

Щоб уникнути помилок, використовуйте лійку з дрібним розпилювачем – вона рівномірно зволожує ґрунт і не вимиває його. Для додаткового контролю можна застосовувати вологомір, який точно показує рівень вологості ґрунту.