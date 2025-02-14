Ці собаки – справжній скарб для тих, хто хоче змагатися в собачих видах спорту

Бордер-коллі – це собака середнього розміру з гарними пропорціями, яку легко впізнати. Ця порода відома своєю невтомною енергією, витривалістю та працездатністю. Purina розповідає про особливості цієї породи.

Незважаючи на спортивну та м’язисту поставу, бордер-коллі – це мила й турботлива порода, яка завжди готова до обіймів. Вона стане ідеальним пухнастим найкращим другом для будь-кого, хто готовий бути активним разом з нею.

Характер та особливості бордер-коллі

Характер бордер-коллі енергійний та спостережливий, оскільки вони завжди готові до роботи, уважні, жваві та пильні. Вони дуже прив'язані до своїх власників та сім'ї.

Але якщо вони не отримуватимуть адекватну кількість фізичних вправ, ці чудові улюбленці почнуть ганяти все, що рухається – зокрема і ваших дітей. Якщо їх не спонукати до фізичних дій і не стимулювати розум, вони будуть нудьгувати, погано поводитися або пустувати, оскільки їхній мозок повинен бути завжди активним.

Бордер-коллі підійде надзвичайно активному власнику, який може забезпечити їй багато вправ, любить дресирувати і захоплюється собакою, сповненою ентузіазму.

Дресирування бордер-коллі

Бордер-коллі потребує інтенсивного дресирування. Ці собаки насолоджуються роботою, яку потрібно виконувати.

Вони також чутливі собаки, які потребують навчання на основі винагороди. Їхнє інстинктивне бажання догодити своєму господареві потрібно спрямовувати в правильне русло.

Завдяки своєму інтелекту цю собаку легко навчити, але потенційні власники не повинні плутати «легке навчання» з природною вихованістю. За своєю природою бордер-коллі часто є невпинним пастухом, тому намагатиметься ловити дітей, інших домашніх тварин і взагалі все, що рухається.

Ці собаки – справжній скарб для тих, хто хоче змагатися в собачих видах спорту, таких як обідієнс («слухняність»), аджиліті, флайбол, фрістайл або пастуші вправи.