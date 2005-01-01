Бойовики «ДНР» вимагають від «Vodafone Україна» відремонтувати мобільний зв'язок на Донеччині

Раніше в «ДНР» відмовились надавати гарантії безпеки для працівників компанії

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 12:357241

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«ДНР» вимагає від компанії «Vodafone Україна» оплачувати спожиту електроенергію та надіслати фахівців для технічного обслуговування обладнання, яке знаходиться на окупованій території. Про це йдеться в «офіційному» зверненні «міністра зв'язку ДНР» Яценка на адресу українського оператора, повідомляє «ОстроВ».

Також, «міністр» просить «Vodafone Україна» надати технічну допомогу у відновленні зв'язку на підконтрольній сепаратистам території.

«З огляду на той факт, що «Vodafone Україна» закрив доступ технічного персоналу колишнього МТС-Україна, що залишився, до свого обладнання, а також у зв'язку з тим, що ці фахівці, котрі залишилися, не в змозі вирішувати складні комутаційні завдання, просимо компанію Vodafone надіслати персонал для аудиту технічного стану і запуску мережі на території ДНР», – написано в заяві.

Яценко наполягає на тому, щоб українська компанія оплачувала спожиту нею на території ОРДО електроенергію.

Як інформував ZAXID.NET, 11 січня мобільний оператор «Vodafone Україна», єдиний з українських операторів, який надавав послуги на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донбасу, перестав працювати на цих територіях.

Як повідомили у технічній службі оператора, зв’язок зник в результаті ушкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в зоні проведення АТО.

19 січня компанія «Vodafone-Україна» заявила, що відновила зв'язок на окупованій території Луганської області. Водночас, бойовики «ДНР» не дозволили компанії відновити зв'язок на окупованій території Донеччини.

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До теми

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Бойовики «ДНР» не дозволили «Vodafone Україна» відновити зв'язок на окупованій території ZAXID.NET
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