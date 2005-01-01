Бойовики «ДНР» вимагають від «Vodafone Україна» відремонтувати мобільний зв'язок на Донеччині

«ДНР» вимагає від компанії «Vodafone Україна» оплачувати спожиту електроенергію та надіслати фахівців для технічного обслуговування обладнання, яке знаходиться на окупованій території. Про це йдеться в «офіційному» зверненні «міністра зв'язку ДНР» Яценка на адресу українського оператора, повідомляє «ОстроВ».

Також, «міністр» просить «Vodafone Україна» надати технічну допомогу у відновленні зв'язку на підконтрольній сепаратистам території.

«З огляду на той факт, що «Vodafone Україна» закрив доступ технічного персоналу колишнього МТС-Україна, що залишився, до свого обладнання, а також у зв'язку з тим, що ці фахівці, котрі залишилися, не в змозі вирішувати складні комутаційні завдання, просимо компанію Vodafone надіслати персонал для аудиту технічного стану і запуску мережі на території ДНР», – написано в заяві.

Яценко наполягає на тому, щоб українська компанія оплачувала спожиту нею на території ОРДО електроенергію.

Як інформував ZAXID.NET, 11 січня мобільний оператор «Vodafone Україна», єдиний з українських операторів, який надавав послуги на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донбасу, перестав працювати на цих територіях.

Як повідомили у технічній службі оператора, зв’язок зник в результаті ушкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в зоні проведення АТО.

19 січня компанія «Vodafone-Україна» заявила, що відновила зв'язок на окупованій території Луганської області. Водночас, бойовики «ДНР» не дозволили компанії відновити зв'язок на окупованій території Донеччини.