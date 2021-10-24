У Спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі повідомили, що бойовики у Донецьку припинили пікетування готелю, де розміщено офіс СММ, та почали розбирати встановлені там намети. Про це повідомляє Deutsche Welle.

СММ ОБСЄ заявила, що ввечері у суботу, 23 жовтня, спостерігачі «бачили, як так званий «мер» Донецька виступав перед учасниками масового зібрання навпроти готелю, після чого люди мирно розійшлися». Спостерігачі також відзначили, що деякі учасники зібрання почали розбирати намети, встановлені перед готелем.

Спостерігачі повідомили, що напередодні члени збройних формувань на автомобілях з написом «поліція» блокували східний і західний підʼїзди до готелю, а також зафіксували двох чоловіків у військовому одязі навколо готелю.

Крім того, як повідомили проросійські сепаратистські ЗМІ 23 жовтня, самопроголошений «мер» Донецька Олексій Кулемзін справді закликав протестувальників під готелем розійтися і перенести акції в онлайн-режим.

Кулемзін послався на обмежувальні заходи, запроваджені у Росії, та «наказ» ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна про заходи протидії коронавірусу.

«Лікарні переповнені. Ви тут перебуваєте на свіжому повітрі, дотримуєтесь маскового режиму, але до вас приєднується багато небайдужих громадян, і ризик поширення зростає. Я пропоную перемістити акцію у соцмережі та згорнути наметове містечко», – сказав він.

Член угруповання заявив, що місія ОБСЄ почала «взаємодіяти» з бойовиками та «проводити спільні заходи». Однак жодних повідомлень від самої ОБСЄ про якусь взаємодію з російською гібридною адміністрацією немає.

17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки. Це рішення пов'язане з проведенням 15-16 жовтня мітингу прихильників так званої «ДНР» біля входу в донецький готель Park Inn, у якому розташований офіс ОБСЄ. Мітингарі вимагали звільнити російського військового найманця Андрія Косяка, якого українські воїни затримали 13 жовтня на Луганщині.

Вже 18 жовтня окупанти взяли в заручники спостерігачів СММ ОБСЄ в Горлівці та заборонили їм покидати територію готелю, однак наступного дня моніторингова місія таки відновила патрулювання. Водночас Головне управління розвідки Міноборони України попереджає, що Росія планує продовжити операцію з дискредитації місії ОБСЄ на Донбасі і може вдатися до нових провокацій.