Російські ракетні обстріли пошкодили 40% енергетичної інфраструктури України

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі анонсував перший транш у розмірі 5,8 млн доларів в рамках британського фінансування для Фонду енергетичної підтримки України. Відповідна угода про виділення коштів має бути підписана вже у понеділок, 14 листопада.

Як зазначається на сайті уряду Британії, сьогодні глава МЗС Британії Клеверлі має підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушле про переказ перших 5 мільйонів фунтів стерлінгів ($5,8 мільйона) із виділених Лондоном 10 мільйонів фунтів стерлінгів до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, передає «Укрінформ».

Ця підтримка допоможе з ремонтом критично важливої енергетичної інфраструктури після російських атак, що тривають, а також відновить електропостачання домогосподарств і ключових об’єктів, йдеться у заяві. Велика Британія наразі є найбільшим донором Фонду.

За словами Клеверлі, Україна матиме подальшу підтримку від Великої Британії, щоб зберегти світло по всій країні та відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

«Атаки росії на життєво важливу інфраструктуру показують, що путін вдається до відчайдушних заходів. Але навіть незважаючи на ракетні обстріли та відключення світла, рішучість українського народу залишається незламною. Уряд України заявив, що йому потрібне спеціалізоване енергетичне обладнання для ремонту критичної національної інфраструктури, і Велика Британія постачає його на їхній запит… Нам потрібно, щоб усі партнери посилили свою підтримку і показали путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть шалений опір», – заявив Клеверлі.

Це фінансування забезпечить спеціалізоване енергетичне обладнання для підтримки та функціонування критично важливої національної інфраструктури, що є пріоритетним запитом уряду України.

«Сьогодні підтримка міжнародних партнерів важлива як ніколи. Велика Британія допомагає енергетичному сектору України з початку російського вторгнення. Сьогодні вона робить значний внесок у Фонд енергетичної підтримки. Це дозволить закупити необхідне обладнання для наших енергетичних компаній, що складно зробити в рамках гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим британським партнерам і секретаріату Енергетичного співтовариства за допомогу в боротьбі з росією на енергетичному фронті», – заявив Герман Галущенко.

Ще у квітні Енергетичне співтовариство створило Фонд енергетичної підтримки України. Консолідовані кошти від донорів фонду спрямовуються на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України. Євросоюз та інші міжнародні партнери України спрямують 25,5 мільйона євро через Фонд енергетичної підтримки України для найнагальніших потреб у відновленні енергетичної інфраструктури.