Через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури

Постійне надання Росією переваги ударам по критичній цивільній інфраструктурі України над військовими цілями «рішуче свідчить» про намір Кремля вдарити по моральному духу цивільного населення. Про це йдеться у звіті аналітиків розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

«З 10 жовтня Росія атакувала Україну кампанією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. На сьогодні ці дії відбувалися хвилями. Останні інтенсивні удари були завдані 31 жовтня, коли вони вперше були націлені на об’єкти гідроелектростанцій. Удари призвели до значних пошкоджень станцій електропередачі та електростанцій. Планові та аварійні вимкнення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України, особливо це стосується Києва», – йдеться у звіті, оприлюдненому 11 листопада.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 November 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/kA0nDn1h3U — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 11, 2022

Аналітика вважають, що російські удари по виробництву і передачі електроенергії мають непропорційний вплив на цивільне населення в Україні, невибірково впливаючи на такі важливі функції, як охорона здоров’я й опалення.

«Відновлюваність різна, і наслідки ударів навряд чи будуть відчуватися однаково. Продовження деградації мереж через російські удари майже напевно матиме наслідки для взаємопов’язаних систем водопостачання й опалення, що найбільше відчує цивільне населення взимку в той час, як попит зростатиме», – додали в розвідці.

Зазначимо, що останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це періодично вимикають електроенергію.