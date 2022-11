Постійне надання Росією переваги ударам по критичній цивільній інфраструктурі України над військовими цілями «рішуче свідчить» про намір Кремля вдарити по моральному духу цивільного населення. Про це йдеться у звіті аналітиків розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

«З 10 жовтня Росія атакувала Україну кампанією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. На сьогодні ці дії відбувалися хвилями. Останні інтенсивні удари були завдані 31 жовтня, коли вони вперше були націлені на об’єкти гідроелектростанцій. Удари призвели до значних пошкоджень станцій електропередачі та електростанцій. Планові та аварійні вимкнення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України, особливо це стосується Києва», – йдеться у звіті, оприлюдненому 11 листопада.

