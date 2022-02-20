Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що президент Росії Володимир Путін продовжить вести війну із сусідніми державами, якщо йому дозволять вторгнутися в Україну. За її словами, у небезпеці перебувають країни Балтії та Західних Балкан.

В інтерв'ю Daily Mail вона виступила з останнім закликом до міжнародної спільноти об'єднатися, щоб протистояти російській агресії. Це звернення прозвучало на тлі загострення на Донбасі та паралельним проведенням Росією ядерних навчань з балістичними ракетами, підводними човнами і танковими конвоями.

«Нам треба зупинити Путіна, тому що він не зупиниться на Україні. Якщо Путін нападе на неї, це буде провісником того, що Росія застосує силу для анексії більшої кількості колишніх радянських республік», – переконана Ліз Трасс.

Вона нагадала слова Путіна, який раніше публічно поділився планами про «створення Великої Росії» та повернення до ситуації, коли Росія «контролювала величезні ділянки Східної Європи».

«Тому так важливо, щоб ми і наші союзники протистояли Путіну. Спочатку це може бути Україна, але тоді яка країна буде наступною?" – поцікавилася Трасс.

Її заява прозвучала після виступу прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона на Мюнхенській конференції з безпеки. Він попередив про те, що російське вторгнення в Україну може призвести до «руйнування демократичної держави», а «шок від цього відгукнеться у всьому світі».