Європа перед загрозою нападу Росії на Україну має проявити максимальну солідарність і підтримку та бути готовою до найгіршого сценарію, який може статися вже наступноо тижня, заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

«Багато хто хотів би говорити про ситуацію з надією, але думаю, нам слід готуватися до найгіршого сценарію. І цей найгірший сценарій може статися вже наступного тижня», – сказала Трасс на Мюнхенській безпековій конференції в суботу, 19 лютого, повідомив «Укрінформ».

За її словами, Європа нині переживає найнебезпечніші моменти для своєї безпеки з початку 20-го століття, й необхідно проявити виняткову солідарність для їх подолання, підтримувати Україну як у питаннях безпеки, так і в економіці. Тоді як Росія прагне «перевести годинник» на 90-ті роки минулого століття та демонструє свою несерйозність щодо дипломатії.

«Ми рішучі щодо введення санкцій, які дорого обійдуться Росії, у разі вторгнення. Ми припинимо можливість для олігархів здійснювати міжнародний рух своїх грошей, ми припинимо можливість для них подорожувати, введемо серйозніші обмеження для виходу на наші ринки капіталу, зробимо складнішим доступ для Росії на ринки боргових зобов'язань», – пообіцяла Трасс.

Вона запевнила, що Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну, надаватиме допомогу, стоятиме з Україною пліч-о-пліч.

Додамо, що раніше про високу ймовірність російського вторгнення в Україну в найближчі дні також заявив президент США Джо Байден.