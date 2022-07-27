Сєргей Лавров під час одного із дипломатичних заходів у Африці

Міністр закордонних справ держави-терориста Росії Сєргей Лавров намагається переконати лідерів африканських країн виправдати російську агресію проти України, а також отримати їхню підтримку у протистоянні з західними державами. Про це йдеться у зведенні британської розвідки, яке поширює Міноборони Великої Британії у Twitter.

Британські розвідники звернули увагу на те, що Лавров зараз здійснює візит до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго. Вони припускають, що Росія намагатиметься використати візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які наразі залишаються нейтральними щодо російського вторгнення в Україну.

Розвідувальне відомство Великої Британії також наголосило, що з 2014 року Росія докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на всю Африку, часто використовуючи приватну військову компанію «Вагнер» як один «зі своїх улюблених інструментів впливу в регіоні».

«Росія насамперед співпрацює з Африкою, оскільки вірить, що це посилить ідентичність «великої держави», до якої прагне Росія. Її другорядні цілі, ймовірно, полягають у забезпеченні товарних концесій і переконанні африканських держав голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах», – переконані в британській розвідці.

Нагадаємо, що під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН 2 березня лише 28 з 54 африканських держав підтримали резолюцію із засудженням вторгнення Росії в Україну. Інші або утрималися, або не були присутніми на засіданні. Втім, лише Еритрея голосувала проти резолюції.

Як пише ВВС, за даними Африканського банку розвитку, Україна та Росія зазвичай постачають на континент понад 40% пшениці. При цьому Єгипет є найбільшим у світі покупцем української пшениці: у 2019 році він імпортував 3,62 мільйона тонн – більше за будь-яку іншу країну.

Однак Сергій Лавров у статті, яка передує його візиту, відкинув звинувачення у тому, що Росія «експортує голод», звинуватив західну пропаганду.

Він додав, що західні санкції, запроваджені проти Росії, збільшили «негативні тенденції» на міжнародному ринку продовольства, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Міністр закордонних справ Росії вказав на намір своєї країни виконати угоду про експорт зерна з українських портів, підписану в Стамбулі, і заявив, що Захід повинен зняти санкції з компаній, які експортують продовольство з Росії, і розблокувати експорт російської пшениці.

Цю заяву можна сприймати з певним скепсисом з огляду на те, що Росія визнала факт обстрілу одеського порту, в якому накопичилися великі запаси експортної пшениці, вже після підписання стамбульської угоди.