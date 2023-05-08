Міноборони РФ хоче набрати 400 тис. добровольців для бойових дій в Україні

Російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів. Вербувальники пропонують працівників-мігрантам із Центральної Азії бонуси за реєстрацію на службу в Україні у розмірі 2390 доларів США та зарплату до 4160 доларів на місяць.

Мігрантам пропонують прискорене набуття російського громадянства − від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

«Висока щомісячна заробітна плата та бонуси при реєстрації спонукають деяких робітників-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, найімовірніше, відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий», − йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Вербування мігрантів є частиною спроб міноборони Росії виконати поставлене завдання − набрати 400 тис. добровольців для бойових дій в Україні.

«Влада майже напевно прагне якомога довше відстрочити будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму внутрішнє інакомислення», − додали у міністерстві.