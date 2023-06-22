Нещодавно британці та іранці спільно працювали над поліпшенням висоти, швидкості та дальності польоту БПЛА

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив про початок розслідування щодо британських університетів, які могли допомогти Ірану розробити оновлення для дронів-камікадзе, які Росія використовує для обстрілів України. Наразі триває слідство щодо інженерів та науковців з понад десяти вишів, повідомило у середу, 21 червня, The Telegraph.

За даними Ріші Сунака, розслідування очолює міністерство бізнесу та торгівлі Британії. Звинувачення стосуються вчених та інженерів вищих навчальних закладів, які потенційно могли допомогти Ірану оновити програму для дронів-камікадзе.

«Розслідування, проведене Jewish Chronicle, виявило, що деякі дослідницькі колаборації включають співробітників двох іранських університетів, Університету Шахіда Бехешті та Технологічного університету Шаріфа, які вже понад десять років перебувають у списку санкцій Великої Британії через їх роль у програмах ядерної зброї Ірану», – повідомило видання.

Розслідування показало, що співпраця між британськими та іранськими науковцями може допомогти Ірану оновлювати програмне забезпечення дронів до сучаснішого рівня, що можна вплинути на результати обстрілів України з боку Росії, яка використовує іранські дрони. Зокрема, йдеться про ударні БПЛА Shahed, які систематично атакують міста України, а особливо Київ.

Видання зазначило, що в одній з нещодавніх наукових статей йшлося про проект щодо безпілотників, який фінансується Іраном. Британці та іранці спільно працювали над поліпшенням висоти, швидкості та дальності польоту БПЛА. Водночас університети Британії, яких підозрюють у співпраці з Іраном, запевняють, що дотримуються необхідних юридичних та академічних зобов'язань.