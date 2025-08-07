Дотримуючись базових пропорцій та часу варіння, ви зможете отримати смачну та не розварену кашу

Гречка – популярний та корисний гарнір, проте не всі можуть досягти ідеальної розсипчастої текстури під час її приготування. Дотримуючись базових пропорцій та часу варіння, ви зможете отримати смачну та не розварену кашу. УНІАН розповідає, як довго потрібно варити гречку.

Скільки варити гречку?

Зазвичай на 1 склянку гречки беруть 2 склянки води, але якщо ви хочете зробити її більш розвареною, то 2,5. Для розсипчастої структури найбільшу роль відіграє те, як ви варите гречку: її потрібно всипати в киплячу підсолену воду. Якщо ж ви не хочете, щоб крупа розсипалася, то залийте її холодною підсоленою водою, доведіть до кипіння і далі варіть.

Час варіння незмінний для обох методів – зазвичай це 15-20 хвилин, але найкраще орієнтуватися на воду: коли википить вся – тоді гречка зварилася. Після цього вимкніть вогонь і залишіть кашу під кришкою ще на 5-10 хвилин.

Поради з приготування

Перед тим, як варити гречку, її слід промити і, якщо вона не обсмажена, просушити, а потім прожарити її на сухій пательні протягом 2 хвилин.

Щоб гречка була розсипчаста, під час варіння не перемішуйте її. Дочекайтеся випаровування води, а вже потім перемішуйте.

Для ідеального смаку рекомендується після варіння додати в гречку масло або топлене сало.