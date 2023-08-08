Україну на Чемпіонаті з MMA представляли п'ятеро буковинців

Буковинці на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який проходив в Абу-Дабі, з 2 по 5 серпня, вибороли золото та дві бронзи. В командному заліку Україна посіла перше місце, випередивши США та Таджикистан. За повідомленням «Молодого Буковинця», чемпіоном світу у вазі 62 кілограми втретє поспіль став чернівчанин Олексій Балбочан.

У змаганнях взяли участь понад 600 спортсменів із 46 країн світу. Україну на чемпіонаті представляли 66 спортсменів та спортсменок. В складі національної збірної виступали п'ять буковинських спортсменів, вихованці місцевого клубу «Голден». Тренують хлопців – Роман Скиданта Ігор Наконечкий.

Троє буковинців вибороли золото та дві бронзи. В категорії 12-13 років у вазі 34 кілограми Україну представляв житель Чернівців Даниїл Циганков. При зустрічі у поєдинку зі спортсменами Узбекистану, Лівану та ОАЕ хлопець завоював бронзу. Ще одну бронзу завоював Антон Ютіш. Хлопець виступав в категорії 14-15 років у вазі 72 кілограми. Він провів чотири поєдинки із представниками Казахстану, Вірменії, США та України. В результаті – здобув ще одну бронзову медаль для збірної України.

Золото завоював чернівчанин Олексій Балбочан. У віковій категорії 14-15 років і у вазі 62 кілограми хлопець провів п'ять поєдинків. Найважчий – з представником Ірландії, далі змагався зі спортсменами з Вірменії, Узбекистану, ОАЕ та Таджикистану. В результаті Олексій отримав золоту медаль.

8 серпня спортсмени повернулися на Буковину. В Чернівецькій обласній Федерації змішаних єдиноборств ММА України відзначили чемпіона та призерів Чемпіонату Світу грошовими преміями.