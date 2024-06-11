Чоловік скоїв аварію напідпитку і втік з місця події

Буковинця за смертельну ДТП з велосипедистом засудили до 7 років в'язниці. Обвинуваченого також позбавили права керувати автомобілем на 10 років. Аварія сталася 4 липня 2023 року в Чернівецькому районі. Водій мікроавтобуса перебував за кермом напідпитку, наїхав на велосипедиста і втік з місця події, залишивши людину помирати.

Під час досудового розслідування слідчо-оперативна група встановила, що смертельна ДТП сталася приблизно о 22:00 на вул. Набережній в селі Кам’янка Чернівецького району. 27-річний обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем Mercedes-Benz Sprinter. Водій Давид Гаврилович їхав зі сторони села Черепківці в напрямку села Петричанка Чернівецького району зі швидкістю більше ніж 60 км/год. Коли під’їжджав до місця, де сталася ДТП, проявив неуважність, розпочав маневр обгону попутного автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив наїзд на велосипедиста. Від удару потерпілий отримав закритий перелом 2 шийного хребця з ушкодженням довгастого мозку. Від цих травм настала смерть чоловіка.

«Обвинувачений після скоєння ДТП не зупинив автомобіль і не переконався, чи потребує потерпілий допомоги. Також водій не викликав швидку допомогу, натомість з місця події втік, залишивши останнього на узбіччі дороги в безпорадному стані», – йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 3 червня.

В судовому засіданні обвинувачений Давид Гаврилович свою вину визнав частково. Чоловік пояснив, що того дня він був з дружиною та другом сім’ї. Зранку вони поїхали в ліс по гриби, приблизно після 12:00 повернулися в село, зайшли в магазин, щоб купити продукти, також купили декілька банок пива. Перебуваючи вдома, вони всі разом пообідали, під час обіду алкоголь він не вживав, лише пізніше пив пиво. Увечері він кілька разів за проханням друга їздив в магазин по пиво. Останній разі по дорозі в магазин, він почав здійснювати маневр обгону, під час якого почув удар в ліву сторону автомобіля, хотів зупинитися, щоб перевірити, що трапилося, однак друг переконав його їхати далі та не зупинятися.

«Проїхавши декілька кілометрів сільською дорогою, вони зупинилися та почали пити алкоголь, оскільки в них був стрес. Він випив дві банки пива. За словами обвинуваченого під час ДТП він не був в стані сп’яніння, а алкоголь вживав після ДТП. Через пів години подзвонила дружина та сказала, що до них додому приїхали працівники поліції, які його шукають. Він відразу поїхав додому та розказав працівникам поліції обставини події. Шкодує, що так сталося», – повідомляється у вироку.

Потерпіла родичка загиблого та законний представник неповнолітньої в судовому засіданні просили призначити обвинуваченому покарання згідно з нормами чинного законодавства. Глибоцький районний суд визнав Давида Гавриловича винним у скоєнні смертельної ДТП і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Також буковинця позбавили права керувати авто строком на 10 років. Чоловік має заплатити майже 17 тис. грн за судові витрати.