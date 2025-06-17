Перші симптоми кладоспоріозу з’являються на листках

Томати є однією з найулюбленіших овочевих культур серед городників, однак їх вирощування не обходиться без труднощів. Серед поширених хвороб, що вражають томатні кущі, особливо небезпечною є бура плямистість, або кладоспоріоз. Це грибкове захворювання, яке швидко розвивається у вологому середовищі, призводить до загнивання листя та плодів і може суттєво знизити врожайність. Як його виявити і побороти, пише Agromarket.

Як проявляється кладоспоріоз

Перші симптоми з’являються на листках: з верхнього боку виникають блідо-зелені плями, які поступово стають жовто-бурими. З нижнього боку листової пластини зазвичай видно оливковий наліт – це спороношення грибка. Без своєчасного втручання хвороба поширюється на стебла і плоди: томати починають зморщуватися, темніти, засихати. Якщо кладоспоріоз уражає плід на етапі дозрівання, він не зможе сформуватися нормально і відпаде. При сильному зараженні рослина може загинути, а втрати врожаю сягатимуть до 50%.

Причини появи хвороби

Збудником кладоспоріозу є гриб Cladosporium fulvum, що передається переважно через:

високу вологість (понад 90%) у поєднанні з температурою понад 25°C;

погану вентиляцію, особливо в теплицях;

загущені посадки, які перешкоджають циркуляції повітря;

надлишок азотних добрив;

пошкодження на листі або стеблі, які полегшують проникнення грибка;

заражені насіння, ґрунт або залишки попередніх рослин.

Грибкові спори можуть зберігатися у ґрунті, на залишках рослин, шпагаті, тепличних конструкціях і навіть садових інструментах.

Як боротися з кладоспоріозом

Боротьба з кладоспоріозом передбачає комплекс дій:

Видалення уражених частин – обріжте та знищіть всі пошкоджені листки та стебла. Обробка фунгіцидами – застосовуйте препарати на основі хлорокису міді (Купроксат, Медян Екстра) або біопрепарати, як-от Триходермін. Важливо дотримуватися інструкцій із безпечного використання. Народні засоби – на ранніх стадіях допоможуть обробки молочною сироваткою (1 л на 10 л води), йодним розчином (4 мл йоду + 1 л молока + 9 л води), відварами на основі часнику. Поліпшення умов вирощування – забезпечте хорошу вентиляцію, помірний полив, уникайте загущення кущів і надлишку азоту.

Профілактика захворювання

Попередити кладоспоріоз значно легше, ніж боротися з ним. Для цього: