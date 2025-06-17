Бура плямистість на томатах: як розпізнати та ефективно боротися
Томати є однією з найулюбленіших овочевих культур серед городників, однак їх вирощування не обходиться без труднощів. Серед поширених хвороб, що вражають томатні кущі, особливо небезпечною є бура плямистість, або кладоспоріоз. Це грибкове захворювання, яке швидко розвивається у вологому середовищі, призводить до загнивання листя та плодів і може суттєво знизити врожайність. Як його виявити і побороти, пише Agromarket.
Як проявляється кладоспоріоз
Перші симптоми з’являються на листках: з верхнього боку виникають блідо-зелені плями, які поступово стають жовто-бурими. З нижнього боку листової пластини зазвичай видно оливковий наліт – це спороношення грибка. Без своєчасного втручання хвороба поширюється на стебла і плоди: томати починають зморщуватися, темніти, засихати. Якщо кладоспоріоз уражає плід на етапі дозрівання, він не зможе сформуватися нормально і відпаде. При сильному зараженні рослина може загинути, а втрати врожаю сягатимуть до 50%.
Причини появи хвороби
Збудником кладоспоріозу є гриб Cladosporium fulvum, що передається переважно через:
- високу вологість (понад 90%) у поєднанні з температурою понад 25°C;
- погану вентиляцію, особливо в теплицях;
- загущені посадки, які перешкоджають циркуляції повітря;
- надлишок азотних добрив;
- пошкодження на листі або стеблі, які полегшують проникнення грибка;
- заражені насіння, ґрунт або залишки попередніх рослин.
Грибкові спори можуть зберігатися у ґрунті, на залишках рослин, шпагаті, тепличних конструкціях і навіть садових інструментах.
Як боротися з кладоспоріозом
Боротьба з кладоспоріозом передбачає комплекс дій:
Видалення уражених частин – обріжте та знищіть всі пошкоджені листки та стебла.
Обробка фунгіцидами – застосовуйте препарати на основі хлорокису міді (Купроксат, Медян Екстра) або біопрепарати, як-от Триходермін. Важливо дотримуватися інструкцій із безпечного використання.
Народні засоби – на ранніх стадіях допоможуть обробки молочною сироваткою (1 л на 10 л води), йодним розчином (4 мл йоду + 1 л молока + 9 л води), відварами на основі часнику.
Поліпшення умов вирощування – забезпечте хорошу вентиляцію, помірний полив, уникайте загущення кущів і надлишку азоту.
Профілактика захворювання
Попередити кладоспоріоз значно легше, ніж боротися з ним. Для цього:
- використовуйте стійкі сорти томатів (наприклад «Грибовський А-50», «Зимовий імунний», «Машенька»);
- регулярно провітрюйте теплицю, особливо вранці;
- уникайте надмірного поливу, дотримуйтеся режиму зволоження ґрунту;
- не допускайте контакту листя сусідніх рослин;
- після сезону – ретельно очищуйте грядки, утилізуючи рослинні залишки та обробляючи теплицю сірчаними шашками;
- дезінфікуйте інструменти, кілочки, ящики для розсади.