Окрім хімічної обробки, варто застосовувати й перевірені агротехнічні прийоми від бур'янів

Один із головних ворогів гарного врожаю – бур’яни. Вони стрімко поширюються на орних землях по всій Україні, і це стає реальною аграрною проблемою. Щоб ефективно зменшити їхню шкоду, варто поєднувати хімічні та агротехнічні методи боротьби. Детальніше про кожен з них пише «Главред».

Найефективнішими вважаються системні гербіциди, які проникають у кореневу систему рослини. Серед них – препарати з діючими речовинами МСРА, 2,4-Д, гліфосатом, клопіралідом, трибенуроном і трифлусульфоном. Наприклад, у системах мінімального обробітку ґрунту на посівах ріпаку добре працює клопіралід, а для льону – бентазон у поєднанні з клопіралідом.

Окрім хімічної обробки, варто застосовувати й перевірені агротехнічні прийоми: регулярне прополювання та перекопування ділянки, періодичне скошування бур’янів, мульчування ґрунту або висаджування культур, які пригнічують ріст бур’янів. Також можна накривати ділянку спеціальними матеріалами, щоб запобігти проростанню небажаної рослинності.

І нарешті, один із простих засобів, який можна приготувати вдома: змішайте 1 літр 9% оцту, 20 г лимонної кислоти, 2-3 столові ложки концентрованого лимонного соку та 4 столові ложки рідкого господарського мила. Цей розчин допоможе вивести бур’яни з грядки без складної хімії.