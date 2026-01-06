Якщо напій із молочними компонентами все ж був вилитий у злив, діяти потрібно одразу

Після свят або домашніх посиденьок часто залишаються недопиті напої, і багато хто машинально виливає їх у раковину. Проте сантехніки застерігають: така звичка може призвести до серйозних проблем із трубами. Особливо небезпечними є деякі види алкоголю, які поводяться в каналізації зовсім не так, як вода. Детальніше про це пише «24 Канал».

Чому алкоголь у раковині може стати проблемою

Більшість людей вважає, що якщо напій рідкий, він безперешкодно стече в каналізацію. Насправді це не так. Алкогольні напої з додаванням вершків, молока або яєць містять жири, які осідають на внутрішніх стінках труб. З часом вони накопичуються, утворюючи щільний наліт, що звужує просвіт зливу і спричиняє засмічення.

Який алкоголь категорично не можна виливати

Найбільшу небезпеку для труб становлять вершкові та яєчні лікери. До них належать популярні напої на кшталт Baileys та інших лікерів із молочною основою. Такі рідини відносять до категорії жирів і олій, які не змиваються водою, а лише накопичуються в системі. Подібний ефект мають також залишки жирних соусів, підлив і кулінарних заправок.

Як саме утворюються засмічення

Потрапляючи в труби, вершкові напої швидко охолоджуються. У холоднішому середовищі вони густішають, прилипають до поверхні труб і стають основою для подальших нашарувань. З кожним таким «зливом» прохід для води стає дедалі меншим, доки каналізація не перестає нормально працювати.

Що робити, якщо алкоголь уже потрапив у раковину

Якщо напій із молочними компонентами все ж був вилитий у злив, діяти потрібно одразу. Насамперед варто увімкнути гарячу воду та додати трохи рідини для миття посуду, щоб допомогти розщепити жири. Водночас не рекомендується використовувати холодну воду, адже вона лише прискорить застигання жирових залишків. Також слід уникати агресивних хімічних засобів для прочищення труб, оскільки вони можуть пошкодити сантехніку.

Як правильно утилізувати залишки алкоголю

Найбезпечніший варіант – виливати залишки вершкових або яєчних напоїв у щільний пакет чи контейнер і викидати разом із побутовими відходами. Це допоможе уникнути засмічень і збереже каналізацію в справному стані.