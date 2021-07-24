Відбудований равелін біля головного входу до Золочівського замку виставили на продаж за 400 тис. доларів. Споруда, яка є частиною замкового комплексу, перебуває у приватних руках. Раніше вона належала компанії відомого львівського бізнесмена Петра Писарчука, проте кілька років тому равелін продали іншим власникам.

Оголошення про продаж равеліну, в якому розташовується ресторан під однойменною назвою, з’явилось в інтернеті в середині квітня. Його розмістила львівська агенція нерухомості Sitalo Real Estate. Оголошення досі є чинним, вартість споруди – 400 тис. доларів (близько 11 млн грн за поточним курсом).

Згідно з описом, загальна площа будівлі становить 454 м2, з них зала ресторану – 203,5 м2, решта це кухня, підвальні та інші приміщення. Равелін розташований на комунальній земельній ділянці площею 0,15 га, яка, як йдеться в оголошенні, перебуває в оренді.

Равелін з однойменним рестораном, фото Sitalo Real Estate LVIV

У Sitalo Real Estate підтвердили, що продається саме будівля равеліну, а не ресторан як бізнес.

«Продається нерухомість, а новий власник вже сам ухвалюватиме рішення – чи буде він продовжувати ресторанний бізнес, чи влаштує там щось інше», – телефоном пояснила менеджерка агенції. За її словами, будівлю продають чотири фізичні особи, їхні імена в агенції не розголошують.

Раніше власником равеліну була львівська компанія «АЙПІЄ-Л», кінцевим бенефіціарним власником якої є відомий бізнесмен та екс-народний депутат від Партії регіонів Петро Писарчук. В середині 2000-х років він був спонсором відновлення Золочівського замку, зокрема фінансував реставрацію Китайського палацу, облаштування опалення та водопостачання у Великому палаці. Також бізнесмен виділив гроші на відновлення історичного равеліну, який після завершення робіт опинився у власності його фірми. Згодом цій споруді відкрився його ресторан «Равелін».

Проте нині власники змінилися – згідно з даними реєстру прав на нерухоме майно, равеліном порівну володіють фізичні особи Мирослав Лех та Оксана Процайло із Золочева. Угоду купівлі-продажу будівлі було укладено у жовтні 2015 року, перед тим виконком Золочівської міської ради змінив адресу будівлі – з вул. Тернопільської, 5, на вул.Чорновола, 5.

«Ресторан у Петра Писарчука купили шість років тому. Нині він до будівлі немає жодного стосунку», – повідомила ZAXID.NET Оксана Процайло та додала, що наразі вона є лише адміністраторкою ресторану.

Один з власників ресторану, житель Золочева Іван Мартинишин повідомив ZAXID.NET, що будівлю із закладом харчування продають, оскільки останнім часом цей бізнес не дає бажаних прибутків.

«Коли не було пандемії, тоді нас все влаштовувало. Ми мали нормальні цифри [прибутку], а тепер зовсім тяжко. Крім того, великим рестораном треба займатися постійно, люди мають інший бізнес, який забирає багато часу», – зазначив Мартинишин та додав, що власники не хочуть «шуму і глуму» навколо продажу. За його словами, реальних пропозицій щодо купівлі споруди до них поки не надходило.

Нагадаємо,Золочівський замок будували у першій третині XXVII ст. як оборонну фортецю. Равелін замку слугував для укріплення головних воріт. Він був зруйнований ще у ХVIII ст. і відбудували равелін упродовж 2003-2007 рр.

Замок (без приватного равеліну) є пам’яткою історії та культури національного значення, яка перебуває у державній власності. Керує комплексом Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького.