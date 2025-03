Голова ЛОДА Максим Козицький з представниками чеської деоегації

Чехія фінансово допоможе з ремонтом відділень у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Про це у Львові повідомили представники чеської делегації на чолі з Генеральним секретарем Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Радеком Рубешем.

Загальна сума допомоги становить понад 30 мільйонів євро: близько 13 млн у вигляді грантів і майже 17 – у кредитних коштах. Гроші надійдуть в межах чеської програми «Renovation and modernization of hospitals in Ukraine».

«У нашій області лікування та реабілітацію проходять багато воїнів, ветеранів, цивільних людей. Дуже важливо, щоб вони отримували якісне лікування вдома. Зважаючи на це, по-особливому цінуємо, що проєкт передбачає не лише ремонти та оновлення обладнання, але й поглиблені тренінги для медперсоналу. Такий комплексний підхід дозволить на найвищому рівні надавати допомогу всім, хто постраждав через війну», – повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

Госпіталь уже працює над підготовкою необхідної документації для погодження гранту. Тендерні процедури мають відбутися восени 2025 року.

До слова, госпіталь має налагоджену співпрацю з чеськими партнерами. У 2023 році в медзакладі розпочала роботу місія Medevac. Чеські та українські хірурги спільно провели низку складних операцій нашим захисникам. Тоді ж влітку розпочали проєкт «Підвищення доступності реабілітаційної допомоги для ветеранів війни». В його межах фахівці з фізичної терапії двох країн обмінювались досвідом, а з Чехії доставили реабілітаційне обладнання.