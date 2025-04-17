Чехія вперше більше ніж за 60 років стала незалежною від нафтопроводу «Дружба», якою постачали російську нафту. Про це у четвер, 17 квітня, повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала.

Завдяки модернізації потужностей нафтопроводу TAL, що надходить із заходу, Чехія вперше у своїй історії змогла позбутися від залежності від російської нафти.

«Перші збільшені обсяги нафти, що постачаються нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії», – зазначив прем'єр.

За його словами, країна може перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року повідомляли, що за підрахунками аналітиків, Чехія витратила понад 7 млрд євро на російські нафту і газ, що у понад п'ять разів більше за надану допомогу Україні – 1,29 млрд євро.