Починаючи з осені минулого року єменські хусити регулярно атакують кораблі в Червоному морі

Двоє членів екіпажу вантажного судна True Confidence загинули внаслідок атаки руху єменських хуситів в Аденській затоці. Про це у середу, 6 березня, інформує BBC з посиланням на офіційних осіб США та Великої Британії.

Як повідомляється, загиблі моряки True Confidence – перші загиблі внаслідок нападів єменських хуситів на судна в Аденській затоці. Ще шестеро членів екіпажу True Confidence отримали поранення. Кораблі міжнародної морської коаліції на чолі зі США надали допомогу морякам.

Військовий представник хуситів заявив, що «військово-морські сили Ємену» атакували судно, після того, як екіпаж True Confidence проігнорував попередження. Стверджується, що під час нападу було застосовано кілька протикорабельних ракет.

За даними журналістів, суховантажне судно, що прямувало під прапором Барбадоса, потрапило під обстріл о 9:30 за Грінвічем (11:30 за Києвом). Екіпаж покинув пошкоджене судно, коли там почалася пожежа. Всього на True Confidence перебували 20 моряків і три озброєні охоронці. Компанія, яка управляє судном, заявила, що вона не має інформації про долю екіпажу.

У своїй заяві хусити назвали судно американським, але в самій True Confidence заявили, що«не мають стосунку до жодної американської організації», а саме судно належить True Confidence Shipping SA з Ліберії та управляється компанією з Греції. Суховантаж перевозив з Китаю до Саудівської Аравії метал та вантажівки.

Зазначимо, що починаючи з осені минулого року єменські хусити регулярно атакують кораблі в Червоному морі. Угруповання заявило, що нападатиме на всі судна, пов'язані з Ізраїлем, назвавши свої дії відповіддю на «американсько-ізраїльську агресію в секторі Гази».

З того часу нападам зазнали не лише військові кораблі, а й торгові судна з різних країн. У відповідь на дії хуситів міжнародна морська коаліція на чолі зі США завдає ударів по об'єктах хуситів у Ємені.