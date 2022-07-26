В Ужгороді через аварію більша частина міста залишилася без електроенергії та водопостачання. Світло у місті вимкнули ще в обід, причини аварії наразі невідомі.

Проблеми із електроенергією в Ужгороді виникли близько 14:00 у вівторок, 26 липня, в правобережній частині міста. Пізніше стало відомо, що світла немає в інших районах. У компанії «Закарпаттяобленерго» наразі не повідомляють про причини відключення. Через проблему з електрикою в Ужгороді значна частина міста наразі без води.

Як повідомила прес-служба Ужгородської міської ради з посиланням на інформацію від Водоканалу, водопостачання відновлять одразу після усунення проблем: «Ужгородський водоканал повідомив, що через відключення електропостачання немає можливості забезпечувати подачу води. Водопостачання відновлять, коли проблему вирішать енергетики», — йдеться у повідомленні міськради.

Місцеві мешканці у соцмережах повідомляють, що наразі водопостачання в деяких районах Ужгорода вже відновлено. Наразі йдеться про частину центру міста та околиці.