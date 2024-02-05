Серед хворих на грип і ГРВІ понад 9 тисяч дітей

Грип не відступає. Минулого тижня, з 29 січня по 4 лютого, на грип та ГРВІ захворіло 18 466 мешканців Львівщини. Серед хворих понад 50% – діти. Від ускладнень грипу минулого тижня помер чоловік, якому було за 60 років. Ще один хворий, віком за 65 років, помер від ускладнень коронавірусу. Через зростання захворюваності учні 29 навчальних закладів області минулого тижня перейшли на навчання онлайн, повідомила директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

Захворюваність і надалі продовжує зростати. Якщо позаминулого тижня на Львівщині було зареєстровано 16102 хворих, то минулого – 18466. Загалом хворих є значно більше, але не всі ті, хто захворів, звертаються по допомогу до лікарів.

Серед недужих – 9272 дитини: 26% дітей віком до 4 років, 56% дітей віком 5-14 років і 18% – 15-17 років.

Серед дорослих найчастіше хворіють люди молодого віку: 26% хворих зареєстровано серед людей, яким 18-29 років, 58% – 30-64 роки і 18% – 65 років і старші.

Минулого тижня 29 навчальних закладів області через зростання захворюваності на грип і ГРВІ перейшли на онлайн навчання: у Червоноградському районі – 9, Львівському – 7, Яворівському – 7, Золочівському – 6.

За даними вірусологічної лабораторії Центру на Львівщині циркулює вірус грипу типу А і коронавірус. Від ускладнень грипу минулого тижня помер чоловік, якому було за 60 років. Ще один летальний випадок зафіксовано від ускладнень коронавірусу, помер пацієнт, якому за 65 років. Померлі не були щеплені ні від грипу, ні від коронавірусу. На стаціонарному лікуванні перебувало 314 хворих з грипом і 24 – з коронавірусом.