27 березня змогли евакуювати 500 мешканців Луганщини

28 березня в Україні скасовують всі гуманітарні коридори, якими доставляли продукти в гарячі точки і евакуйовували людей. Українців попередили про ймовірні провокації зі сторони російських військових.

«Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо», – повідомила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук.

27 березня під час гуманітарних коридорів у Луганській і Донецькій областях було евакуйовано 1100 людей.

Нагадаємо, росіяни не раз порушували домовленості про зелені коридори для евакуації та доставки продуктів в окуповані та важко доступні через бойові дії населені пункти. Вони обстрілюють транспорт з мирними людьми, захоплюють його та не дозволяють роздавати мешканцям вже доставлені продукти. Також вони силоміць вивозять українців на територію Росії.