Потяги деяких сполучень можуть прибувати із запізненням у понад годину

«Укрзалізниця» повідомила про затримки в русі поїздів, які рухаються Львівською залізницею. Це спричинено обледенінням електроконтактів, які живлять поїзди.

Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» у четвер, 6 квітня. Потяги за вісьмома маршрутами будуть прибувати із запізненням більш ніж у 30 хвилин.

«Квітневі снігопади? Буває і таке, залізниця має бути готова до всього. 67 наших поїздів прямують за розкладом в усі куточки країни, втім, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хв та більше», – повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Із запізенням прибудуть такі поїзди:

№715/716 Перемишль — Київ (+2 год 17 хв);

№113/114 Харків — Львів (+1 год 55 хв);

№55/56 Київ-Пас. — Івано-Франківськ (+45 хв);

№129/130 Ворохта — Кременчук (+39 хв);

№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. (+39 хв);

№59/60 Київ-Пас. — Чоп (+34 хв);

№5/6 Запоріжжя — Ясіня (+32 хв);

№49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+30 хв).

Нагадаємо, з 27 березня «Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків – тепер повернути гроші за квиток можна у повному обсязі. Щоправда, це не стосується плацкартних квитків.