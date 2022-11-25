Після відступу росіяни почали прицільно обстрілювати Херсон

Через постійні російські обстріли пацієнтів херсонських лікарень евакуюють у інші міста. У тих лікарнях вони зможуть продовжити вже розпочате лікування.

Як повідомив у п’ятницю, 25 листопада, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, дітей, які лікувалися у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва, де вони продовжать лікування.

«Пацієнти Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовані з міста. 100 людей лікуватимуться у Одесі, допоки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари», – повідомив голова ОВА.

Українська влада закликає мешканців деокупованих територій Херсонщини евакуюватися на більш безпечні території, допоки триває розмінування та відновлення комунікацій. Уряд пропонує мешканцям виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області. На це держава виділила кошти, аби забезпечити перевезення, проживання та лікування.

Нагадаємо, після відступу росіяни почали прицільно обстрілювати Херсон. Зокрема 24 листопада російські військові обстріляли з артилерії житловий район Херсона. Внаслідок обстрілу багатоповерхівки четверо людей загинули.