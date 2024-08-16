Українців закликали економно користуватися електроенергією особливо в періоди спеки

В Україні з 17 серпня очікується збільшення споживання електроенергії у зв’язку зі спекотною погодою. Це може змусити енергетиків застосовувати графіки відключень світла. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону 16 серпня.

«На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень електроенергії для споживачів, однак, починаючи із вихідних прогнозується значне підвищення температури. І ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії через спеку», – пояснила Гринчук.

Вона запевнила, що Міненерго робитиме все для того, щоб навіть за умови застосування графіків відключення електроенергії, вони були максимально непомітні для споживачів.

Заступниця міністра також нагадала, що на енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак, і закликала споживачів економно користуватися електроенергією особливо в періоди спеки. За можливості не використовувати кондиціонери в пікові періоди споживання електроенергії – з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Російські атаки на енергосистему України

Нагадаємо, наприкінці березня Росія знову почала обстрілювати критичну інфраструктуру України. Руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Окрім цього, у результаті масованих ракетних атак були пошкоджені підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в низці областей України.

За інформацією президента Володимира Зеленського, енергосистема України за час весняних обстрілів з боку Росії втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії, а також 80% теплової генерації та третину гідрогенерації. Унаслідок російських атак на українську енергосистему, у травні НЕК «Укренерго» була змушена застосовувати відключення світла для промислових об’єктів, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів. Також графіки відключень електроенергії застосовували через плановий ремонт обладнання, що виробляє електроенергію й високу температуру повітря.

Починаючи з 30 липня НЕК «Укренерго» не запроваджує графіків погодинних відключень електроенергії для споживачів. Завдяки неспекотній погоді й виведенню з планового ремонту додаткових енергоблоків, споживачі отримали на певний час перепочинок з відключеннями.