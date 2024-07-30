«Укренерго» попросило громадян перенести споживання електроенергії на денні години

За умови відсутності нових обстрілів енергетичної інфраструктури, наступні кілька місяців в Україні можуть пройти в енергобалансі, тобто з мінімальними обмеженнями світла. Про це розповів радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко в ефірі телеканалу «Київ24», передає «Главком» 30 липня.

За його словами, завдяки погоді й зниженню температури генеруючої електроенергії в системі побільшало і зараз Україна перебуває у відносному енергобалансі.

«Якщо не буде зовнішніх впливів, ми в цьому балансі повинні прожити наступні три місяці. Це означає, що якщо обмеження і будуть виникати, вони будуть мати незначний характер», – сказав Юрій Бойко.

Напередодні голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що після того, як відступила спека на 10 градусів та вийшли з планового ремонту додаткові енергоблоки, споживачі отримали на певний час перепочинок з відключеннями. Він також попросив українців перенести споживання електроенергії на денні години, з 11:00 до 15:00.

«У цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій. І, будь ласка, звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени й взимку», – пояснив Кудрицький.