Володимир Зеленський прогнозує збільшення генерації електроенергії у регіонах

Володимир Зеленський анонсував нові можливості для України щодо поліпшення ситуації з електропостачанням. Глава держави запевнив, що ведеться робота над посиленням захисту важливих об’єктів, а також анонсував нові можливості для регіонів. Про це президент розповів під час вечірнього звернення у вівторок, 30 липня.

За словами Володимира Зеленського, наразі вирішується «багато енергетичних питань». На рівні держави зараз працюють над захистом енергооб’єктів. Президент наголосив, що всі терміни щодо конкретних об’єктів, які озвучуються на нарадах, мають бути дотримані. Крім того, глава держави повідомив, що більшість українських регіонів матимуть можливості для створення нової генерації.

«Щодо енергетики – у більшості наших регіонів є значні можливості для створення нової генерації. Вже є кредитні та грантові програми, є різні форми підтримки від наших партнерів – більшість громад можуть знайти для себе такі варіанти, щоб забезпечити людям більшу енергетичну спроможність», – повідомив Володимир Зеленських.

Зазначимо, що «Укренерго» не застосовувало графіки погодинних відключень світла у вівторок, 30 липня. Крім того, енергетична компанія повідомила, що у середу, 31 липня, відключення світла за графіками також не прогнозується.

Раніше член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко прогнозував, що наприкінці липня ситуація з енергопостачанням в Україні покращиться. Це пов’язано із виходом з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію, а також зниженням температури повітря.

Крім того, за словами Юрія Бойка, якщо росіяни не здійснюватимуть нових атак на енергооб’єкти, в Україні протягом трьох місяців діятимуть мінімальні обмеження в електропостачанні.