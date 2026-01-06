Причин псування моркви під час зберігання досить багато

Після збирання врожаю моркви головним завданням стає її правильне зберігання. Навіть якісні та здорові коренеплоди можуть швидко зіпсуватися, якщо умови в льосі не відповідають нормам. Щоб уникнути втрат і зберегти смакові властивості, важливо розуміти, чому виникає гниття та як цьому запобігти. Про це пише Fermer.blog.

Як довго може зберігатися морква

Морква має добру лежкість, але тривалість зберігання напряму залежить від умов. У холодильнику коренеплоди зберігаються близько місяця, при кімнатній температурі – до двох місяців. У правильно облаштованому льосі морква може лежати від пів року до року, а в морозильній камері до 9–12 місяців. Під час зберігання важливо регулярно перевіряти овочі й прибирати ті, що почали псуватися.

Чому в погребі гниє морква

Причин псування моркви під час зберігання досить багато. Найчастіше це зараження грибковими хворобами ще на грядці, надмірна вологість повітря, різкі коливання температури та порушення правил зберігання. Окрему небезпеку становлять механічні пошкодження коренеплодів під час збирання, адже саме через них інфекції проникають найшвидше.

Який варіант зберігання вважається найкращим

Найкращими умовами для моркви вважаються температура в межах від -2 до +2 °C та вологість повітря близько 90%. Льох має бути добре вентильованим, а тара чистою й придатною для тривалого зберігання. Дотримання цих вимог значно знижує ризик гниття.

Зберігання моркви на грядках

Зберігання коренеплодів безпосередньо в землі – один із найстаріших способів. Його застосовують, коли бракує часу або місця для зберігання. Водночас такий метод має недоліки: моркву можуть пошкодити гризуни, доступ до врожаю ускладнений, а стан плодів неможливо контролювати. Ділянка для цього способу має бути сухою, не підтоплюватися навесні та не містити шкідників.

Зберігання в емальованих каструлях

Перед закладанням моркву миють, обрізають бадилля та ретельно просушують. Коренеплоди щільно встановлюють вертикально в каструлю, накривають папером і закривають кришкою. Такий спосіб підходить для невеликих обсягів урожаю.

Зберігання в пластикових ящиках

Пластикові ящики зручні тим, що не вбирають вологу та стійкі до цвілі. На дно насипають шар матеріалу, який поглинає зайву вологу, після чого укладають моркву. В один ящик рекомендують класти не більше 20 кг коренеплодів.

Зберігання в дерев’яних ящиках

Моркву укладають у дерев’яні ящики, накривають кришкою та розміщують у льосі на стелажах, щоб тара не торкалася підлоги та стін. Це забезпечує кращу циркуляцію повітря і зменшує ризик псування.

Зберігання в поліетиленових пакетах

Коренеплоди складають у щільні пакети, роблячи в них отвори для стікання конденсату. Пакети не зав’язують, щоб уникнути накопичення вуглекислого газу, який прискорює псування.

Зберігання в тирсі

Хвойна тирса містить речовини, що стримують розвиток грибків. Моркву пересипають тирсою в ящиках або зберігають насипом на полицях льоху.

Зберігання в цибулевому або часниковому лушпинні

Кожен коренеплід загортають у сухе лушпиння, після чого складають у мішки. Лушпиння добре вбирає зайву вологу, яка часто стає причиною гниття.

Зберігання в піску

Моркву викладають шарами, пересипаючи сухим піском. Такий метод дозволяє зберігати коренеплоди до метра у висоту, не допускаючи їх контакту між собою.

Зберігання в крейді

Подрібнену крейду змішують із трохи вологим піском і засипають нею моркву в ящиках. Крейда пригнічує розвиток мікроорганізмів і знижує ризик захворювань.

Зберігання в глині

Глину розводять водою до густої консистенції та заливають нею моркву шарами. Після висихання утворюється захисна оболонка, яка ізолює коренеплоди від вологи та інфекцій.

Хвороби, які виникають під час зберігання

Під час зберігання морква може уражатися білою, сірою, чорною гниллю, паршею, фомозом або фузаріозом. Ці хвороби проявляються плямами, нальотом, розм’якшенням або висиханням тканин. Регулярний огляд і своєчасне видалення уражених плодів допомагають зберегти решту врожаю.