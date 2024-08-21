Хлопчик переніс вже 9 операцій. Дві останні зробили у Львові

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая рятують руку 5-річному хлопчику з Вінниці, який через важку алергічну реакцію на ліки майже не рухав кінцівкою. Хлопчик вже переніс чимало операцій і попереду на нього чекають нові.

Святославу п’ять років тому, одразу після народження, у пологовому ввели ліки. Мамі пояснили, що це для профілактики нестачі цукру у крові. Реакція на препарат виявилася непередбачувано небезпечною і спричинила масивний набряк лівої руки, що призвів до некрозу, тобто, відмирання шарів шкіри: підшкірної жирової клітковини кінцівки, повідомили у лікарні.

Хлопчик 10 днів пробув у реанімації, його руку все ж вдалося врятувати. Та згодом на шкірі утворилися глибокі масивні рубці, а на пальцях, лікті та кисті виникли контрактури, тобто, обмеження руху суглобів. Окрім того, ліва рука почала повільніше рости і відставати від правої. Хлопчик переніс низку оперативних втручань із пересадки шкіри та усунення рубців у Вінниці, Києві та за кордоном.

Цього року батьки Святослава звернулися по допомогу до львівських опікових хірургів та фізичних терапевтів. Після огляду і обстеження хлопчика, спеціалісти вирішили скорегувати ваду хірургічним шляхом.

«Операцію виконували у два етапи. Спершу забрали рубці з кисті та передпліччя, а тоді закрили рану BTM — революційним покриттям австралійського виробника. Це штучний синтетичний матеріал, що дозволяє закривати глибокі рани, допоки неможливо пересадити власну шкіру пацієнта. Покриття BTM дороговартісне. Ним у квітні цього року пацієнтів лікарні забезпечив уряд Тайваню. У межах міжнародного проєкту Burn Care Alliance, створеного Християнською медичною асоціацією України, сумарно виділив 2 млн доларів для допомоги українцям з опіками», – кажуть у лікарні.

Після закриття післяопераційної рани покриттям BTМ, фізичний терапевт зафіксував кінцівку, а опікові хірурги підключили вак-систему — апарат для відведення виділень з рани та пришвидшення загоєння. Через чотири тижні хлопчику виконали ще одну операцію з пересадки власної шкіри.

За словами мами хлопчика, у сина на лівій руці повністю пересаджена шкіра. Та проблема у тому, що вона не росте разом з хлопчиком, тож потрібні нові пересадки. В майбутньому на нього чекає ще низка оперативних втручань на пальцях.