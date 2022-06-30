Російська армія розконсервує танки Т-62 для відправки в Україну

Через втрати Росія знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема з найвіддаленіших регіонів, таких як Калінінградська область і острів Сахалін. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, пише «Інтерфакс-Україна».

«Для поповнення поточних втрат у техніці росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння та військової техніки», – розповіли в Міноборони.

Як стало відомо українській розвідці, починаючи з квітня цього року на всій території Росії, включно з найвіддаленішими регіонами, такими як Калінінградська область, а також острів Сахалін, вживаються заходи щодо зняття зі зберігання, відновлення, підготовки до відправлення, транспортування до районів оперативного призначення, а також подальшого застосування Росією озброєння та техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські військові мінують території боєприпасами, які були виготовлені в 50-х роках минулого століття. Це боєприпаси, які зберігалися на складах в Ростовській області, та були підготовлені для знищення.

Наприкінці травня міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляло, що Росія перемістила зі сховищ 50-річні танки Т-62 в зону відповідальності свого Південного угруповання військ, яке «залишається із завданням окупувати південну територію України».