У понеділок, 5 вересня, Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій України на деякий час перестав отримувати дані щодо датчиків вимірювання фону на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними «Енергоатому», на станції сталася технологічна відмова обладнання.

«Дані вимірювань АСКРС ЗАЕС припинили надходження до ЦПНРА УкрГМЦ о 05:50 05/09/2022. За поясненнями фахівців НАЕК «Енергоатом», які контролюють процеси передавання даних від AEC України, сталася технологічна відмова у виконанні процесу», — йдеться в повідомленні.

Згодом в «Енергоатомі» повідомили, що дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру деякий час зранку внаслідок збою інтернет-зв'язку.

«У відповідь на повідомлення у деяких телеграм-каналах щодо втрати «Енергоатомом» контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС інформуємо, що зазначена інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні у Telegram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАГАТЕ залишить своїх представників на ЗАЕС. Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що побачив «ключові речі», які хотів побачити. Сам Гроссі поїхав зі станції у той же день.

Вранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі. Деякий час делегація не могла потрапити на АЕС через інтенсивні обстріли. Пізніше місії таки вдалося потрапити на Запорізьку атомну електростанцію. До місії були залучені 15 експертів організації, які провели кілька годин на Запорізькій АЕС.