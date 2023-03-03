Чернівецька ОВА оголосила про старт прийому заявок для відшкодування вартості придбаних генераторів для підприємців, які працюють на території області. Відтак, підприємці можуть отримати компенсації до 30% від вартості електрогенераторів, акумуляторів, зарядних станцій та сонячних панелей. У Чернівецькій ОВА уточнюють, що сума відшкодування не може перевищувати 50 тис. грн. Заявки від підприємців прийматимуть протягом місяця.

Про початок прийому заявок на отримання компенсації за придбані генератори Чернівецька ОВА оголосила у п’ятницю, 3 березня. У прес-службі ОВА зазначили, що відшкодування вартості генераторів та іншої техніки для забезпечення безперебійного живлення можуть отримати лише підприємці, які зареєстровані на Буковині.

«Компенсація надається в розмірі 30% вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії (генератори, акумуляторні батареї, зарядні станції, сонячні панелі, вітрогенератори, теплові насоси тощо), але не більше 50 тисяч гривень одному суб’єкту підприємництва», – йдеться у повідомленні Чернівецької ОВА.

Документи на отримання компенсації Чернівецька ОВА прийматиме до 5 квітня, детальними умовами щодо отримання компенсації можна ознайомитися на сайті ОВА. Зазначимо, про ініціативи щодо часткової компенсації вартості електрогенераторів і для підприємців, і для ОСББ раніше заявляли також в Івано-Франківську, Рівному, Львові, Тернополіта на Закарпатті.