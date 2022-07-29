Операція пройшла успішно, 62-річна пацієнтка почувається добре

У міській лікарні Чернівців вперше провели лапароскопічне видалення грижі – видалили грижу через кілька невеликих отворів. Крім того, хірурги провели пацієнті дві операції одночасно: видалили пупкову та пахову грижу. Все пройшло успішно, пацієнтка почувається добре.

Як у п’ятницю, 29 липня, повідомила прес-служба управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, у центральній міській клінічній лікарні вперше провели лапароскопічне видалення грижі. Пацієнтка – 62-річна жінка – страждала одразу від двох гриж – пупкової та пахової.

«Хвора мала можливість прооперуватися за кордоном. Проте вибрала нашу лікарню. Особливо, коли дізналася, що під час одного анестезіологічного сну можна усунути одразу дві проблеми і зробити це за допомогою малоінвазивної лапароскопічної операції», – розповідає хірург Віталій Грудецькій. Лікар додає, що лапароскопічні операції – це невеличкі косметичні розрізи, що досить швидко загоюються. Пацієнт швидко відновлюється та проводить у стаціонарі мінімум часу.

Нагадаємо, у центральній міській клінічній лікарні уже працює лапароскопічна стійка, тож хірурги мають можливість виконувати сучасні операції.