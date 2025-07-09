Для профілактики поруч з малиною можна висадити цибулю або часник

На перший погляд ягоди можуть виглядати соковито й апетитно, але при зборі нерідко виявляється, що всередині живуть непрохані гості. І якщо вчасно не вжити заходів, можна втратити значну частину врожаю. Саме тому досвідчені городники заздалегідь вживають природних заходів захисту кущів без використання агресивної хімії. Детальніше про них пише УНІАН.

Звідки беруться хробаки в ягодах

Основна причина появи хробаків у малині – наявність личинок шкідників, які зимують у ґрунті біля кущів або в опалому листі. Особливо активно вони розмножуються на занедбаних ділянках, де ростуть бур’яни і не проводиться обрізка пагонів. Щойно потеплішає, личинки виходять на поверхню, і з початком цвітіння швидко перебираються до квіток. Там вони відкладають яйця, і згодом з’являються черв’яки, що псують ягоди зсередини.

Як запобігти появі черв’яків у малині

Щоб уникнути проблеми, важливо дотримуватись кількох простих, але ефективних правил:

регулярна санітарна обрізка. Видаляйте сухі й пошкоджені гілки, а також не залишайте опале листя біля кущів, це знижує кількість шкідників, які зимують поруч з малиною;

обробка навесні. До розпускання бруньок можна обприскати кущі 3% бордоською рідиною, це дозволить знищити частину личинок ще до активного сезону;

содовий розчин. У 10 літрах кип’яченої води розчиніть 2 столові ложки соди, остудіть та обприскайте кущі під час цвітіння. Повторюйте процедуру кожні 5-7 днів. Сода не впливає на смак ягід, але допомагає знищити шкідників;

гірчичний настій. Розведіть 100 г гірчичного порошку до консистенції сметани, додайте відро води й залиште настоюватись добу. Потім процідіть і обробіть кущі;

настій тютюну. Залийте 200 г тютюнового пилу або листя 10 літрами окропу й дайте настоятись 24 години. Після цього процідіть і проведіть обприскування.

Натуральні помічники в боротьбі з хробаками

Для профілактики поруч з малиною можна висадити цибулю або часник. Їхній аромат відлякує багатьох шкідників і приваблює корисних комах, які допомагають утримувати баланс на ділянці.