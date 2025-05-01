Якщо ви хочете безпечно дати собаці трохи цитрусових, дайте їй невеликий шматочок м'якоті мандарина або апельсина, але тільки не шкірку

Грейпфрут – корисний фрукт, який сповнений антиоксидантів, проте для собак цей фрукт може бути небезпечним. American Kennel Club розповідає, чи можна собакам давати грейпфрути.

Чи можна собакам грейпфрут?

Як і апельсини, собаки зазвичай можуть їсти невелику кількість грейпфрутів без проблем. Але хоча грейпфрути є чудовим джерелом вітаміну С, цей фрукт не зовсім корисний для собак.

М'якуш грейпфрута не токсична для собак, але краще уникати цього фрукту в раціоні улюбленця. Грейпфрут може дуже подразнювати кишківник собаки, каже доктор Джеррі Кляйн, головний ветеринарний лікар Американського кінологічного клубу. Частково це пов'язано з високим вмістом лимонної кислоти.

Важливі поради власникам:

Уникайте шкірки та насіння. Вони можуть бути отруйними та викликати проблеми зі здоров’ям. Тому якщо ваш улюбленець з’їсть шкірку грейпфрута, слід негайно звернутися до ветеринара. Слідкуйте за симптомами отруєння. Якщо ваш улюбленець випадково з’їв грейпфрут, вам потрібно уважно спостерігати за станом собаки, тому що у нього може виникнути шлунково-кишковий розлад.

Як безпечно давати цитрусові собаці?

Якщо ви хочете безпечно дати собаці трохи цитрусових, дайте їй невеликий шматочок м'якоті мандарина або апельсина, але тільки не шкірку. Перш ніж давати собаці нову їжу, обговоріть це з ветеринаром. Давайте собаці лише невелику кількість; припиніть годувати його цим фруктом, якщо помітите будь-які зміни в поведінці або подальший розлад шлунку.