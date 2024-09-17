Спробуйте не виглядати гігантським хижаком для вашого пухнастика

Більшість котів ненавидить обійми або коли їх беруть на руки. З їхнього погляду людина зі своїми обіймами схожа на величезного хижака, що хоче тримати котика в пастці. Якщо ви не можете жити без обіймів зі своїм котом, то ветеринарний журнал PetMD розповідає, як навчити тварину не тікати від ваших обіймів.

Разом з тим, у світі є котики, які не просто можуть витерпіти обійми, а й насолоджуються ними. Від чого це залежить?

Звичка з дитинства

Котики, яких люди обіймають з найменшого віку, більш терплячі до обіймів, коли виростуть. Тож, якщо ви взяли кошеня, то його легше привчити до обіймів, аніж дорослого вуличного кота.

Проте і тварина з притулку, за умови вашої терпеливості та доброти, може стати лояльною до обіймів.

Особливість породи

Деякі породи котів просто мають більш спокійний і м’який характер. Це, наприклад, регдол, шотландська висловуха і сфінкс. Звісно, кожен котик – особистість, але статистика все ще на боці цих порід.

Правильні обійми

Якщо ваш котик агресує на ваші обійми, подумайте, чи правильно ви його обіймаєте.

Якщо ви, як гігантський хижак, зненацька хапаєте кота і підкидаєте до стелі, то коту це не сподобається зі стовідсотковою імовірністю. Якщо ж підходити до тварини повільно, почухати її мордочку і вушка, то, цілком може бути, що кіт погодиться і на обійми.

Раніше ZAXID.NET розповідав, як можна і не можна гладити котів.