Деякі лисі коти виведені штучно, деякі зазнали природних мутацій

Безшерсті коти – справді дивовижні. Є кілька різних порід, що або зовсім не мають шерсті і гладенькі на дотик, або замість шерсті мають легкий пушок. Розповідаємо про цікаві породи таких домашніх тварин.

Безшерсті коти – гіпоалергенні?

Відсутність шерсті – це результат генетичних мутацій. Такі коти потребують особливого догляду – теплого одягу в прохолодну погоду, сонцезахисного крему під час відпочинку на підвіконні, частішого купання, щоб на шкірі не накопичувався жир.

Також варто розуміти, що попри відсутність шерсті ці коти також можуть викликати алергію – вони не линяють, але скидають залишки відмерлої шкіри. Також алергени можуть міститися в котячій слині.

Які є породи безшерстих котів

Безшерсті, або голі, породи котів наступні:

Сфінкс, виведений у 1960-х роках у Канаді;

Бамбіно – результат схрещування сфінкса і манчкіна, має короткі лапки;

Двельф – експериментальна порода, результат схрещування канадського сфінкса, манчкіна та американського керла, є також ельф – трохи більша версія двельфа;

Лікой – ця порода є результатом природної мутації у короткошерстих котів, що сталася протягом минулих 20 років;

Український левкой – ця порода є результатом схрещування породи Донской і шотландської висловухої.

Сфінкс. Деякі сфінкси можуть мати трохи шерсті на мордочці, лапках або на вушках. Вони виникли через природну мутацію та схрещування з короткошерстими породами котів. Ці коти енергійні, люблячі і мають хороші гени. Живуть сфінкси в середньому 8-14 років.

Сфінкс

Бамбіно. Це карликові коти з короткими лапками, як у манчкінів. Вони ласкаві, комунікабельні та грайливі. Можуть мати трохи шерсті на вушках, мордочці або на хвості. Живуть в середньому до 12 років.

Бамбіно

Двельф і ельф. Перші мають гени манчкінів, другі – ні. Вони дуже схожі між собою, але ельфи – більші за розміром. Обидві породи мають великі «ельфійські» вушка. Двельфи можуть страждати на захворювання кісток. Комунікабельні та люблячі двельфи живуть, в середньому, до 12 років, ласкаві та розумні ельфи – 8-14 років.

Двельф

Лікой. Цю породу котів також називають перевертнями – через специфічну зовнішність, що є результатом природної мутації. Ці коти можуть мати шерсть, але не мають підшерстку. Іноді шерсть відростає, а потім випадає, і кіт майже повністю лисіє. Найчастіше лікої не мають шерсті на мордочці, вушках, лапках. Представники цієї породи – ласкаві та грайливі. Тривалість життя – 15-20 років.

Лікой

Український левкой. Робота над виведенням породи почалася у 2000-му році, а перший український левкой народився у Києві 21 січня 2004 року. Назва походить від рослини левкой (матіола), чиї листочки загнуті як вушка цього кота. Розумний, дружелюбний, грайливий український левкой може бути будь-якого кольору. Живе в середньому 12 років.

Український левкой

Якого б безшерстого котика ви не обрали, пам’ятайте, що його незахищена шкіра потребує особливого догляду і захисту від сонця та холоду. Ці коти не люблять протяги, часто мерзнуть. Окрім того, у всіх голих котів пришвидшений метаболізм, вони потребують спеціального корму.

Безшерсті коти залишаються котами - грайливими і муркотливими

За матеріалами The Spruce Pets