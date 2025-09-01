Мед – унікальний продукт, який може довго залишатися свіжим та безпечним

Мед – унікальний продукт, який може довго залишатися свіжим та безпечним, якщо зберігати його правильно. PixelInform розповідає, чи можна зберігати мед в холодильнику.

Чи можна зберігати мед в холодильнику?

Так, мед можна зберігати в холодильнику, але низька температура може прискорити процес кристалізації. Тому експерти рекомендують ставити мед у відсік для овочів, де температура близько +10 °C.

А деякі види меду, які потрібно зберігати при вологості від 21%, потрібно тримати тільки в холодильнику.

Проте, не варто зберігати мед поруч із продуктами з різким запахом, тому що закрита банка не гарантія того, що продукт не вбере стороннього запаху.