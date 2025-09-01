Зберігайте правильно: чи можна ставити мед у холодильник
Мед – унікальний продукт, який може довго залишатися свіжим та безпечним
Мед – унікальний продукт, який може довго залишатися свіжим та безпечним, якщо зберігати його правильно. PixelInform розповідає, чи можна зберігати мед в холодильнику.
Чи можна зберігати мед в холодильнику?
Так, мед можна зберігати в холодильнику, але низька температура може прискорити процес кристалізації. Тому експерти рекомендують ставити мед у відсік для овочів, де температура близько +10 °C.
А деякі види меду, які потрібно зберігати при вологості від 21%, потрібно тримати тільки в холодильнику.
Проте, не варто зберігати мед поруч із продуктами з різким запахом, тому що закрита банка не гарантія того, що продукт не вбере стороннього запаху.
