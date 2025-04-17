Згідно з церковними традиціями, у Страсний тиждень не рекомендується різати дерева

Страсний тиждень – це період перед Великоднем, присвячений останнім дням Ісуса Христа. Це час духовного очищення, молитви та підготовки до святкування Воскресіння. У цей період віряни дотримуються посту, утримуються від святкувань, сварок та важкої фізичної праці. Однак питання, чи можна виконувати певні господарські роботи, зокрема білити дерева, залишається актуальним, пише «24 Канал».

Згідно з церковними традиціями, у Страсний тиждень не рекомендується різати дерева, проводити ремонти чи займатися важкими фізичними роботами на грядках. Проте деякі легкі роботи, такі як прибирання та біління дерев, дозволяються. Особливо це стосується таких днів, як Чистий четвер або Великодня субота, коли дозволено виконувати певні господарські обов'язки.

Білити дерева можна за допомогою вапняного або крейдяного розчину з додаванням інших компонентів. Ось кілька варіантів приготування таких розчинів:

на 10 літрів води: 3 кг гашеного вапна або крейди, 500 г мідного купоросу та 100 г казеїнового клею. Змішати та настояти 5-7 годин;

на 10 літрів води: 2 кг гашеного вапна, 1 кг жирної глини, 1 лопата гною та 250 г мідного купоросу. Змішати та настояти 2-3 години;

на 2 літри води: 300 г вапна, 2 ст. ложки мідного купоросу, 200 г канцелярського клею, 200 г глини та 25 г Карбофосу. Ретельно перемішати.

Біління дерев не лише покращує їхній вигляд, але й захищає кору від сонячних опіків та шкідників. Особливо це важливо для плодових дерев, оскільки ранкові сонячні промені можуть спричинити перегрів кори, що призводить до її пошкодження.