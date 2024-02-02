Головна офтальмологиня Львівщини Олександра Павлів

Серед усіх порушень зору найпоширенішим захворюванням очей є катаракта, на яку хворіють і жінки, і чоловіки. Якщо раніше це захворювання діагностували, як правило, у людей старшого віку, то нині катаракту виявляють і у 40-річних.

За словами головної офтальмологині Львівщини, завідувачки офтальмологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні Олександри Павлів, з усіх офтальмологічних захворювань, які потребують хірургічного втручання, катаракта має найкращий прогноз в отриманні високої гостроти зору. Утім, чимало людей, що стикнулися з такою проблемою, займаються самолікуванням, пробують позбутися катаракти різними природними способами, купують вітамінні комплекси за 10-12 тис. грн, але затягують час і викидають гроші на вітер, бо катаракта не піддається медикаментозному лікуванню.

Що таке катаракта?

Катаракта – це помутніння кришталика. Кришталик у нормі є прозорий і виконує роль лінзи, через яку переломлюється світло, фокусується побачена картинка на сітківці. Через помутнілий кришталик вже не пропускається світло належним чином і починає погіршуватися зір. Катаракта може розвинутися на одному оці або на обох. При невчасному лікуванні зір можна повністю втратити.

«Головний симптом катаракти – погіршення зору. Зір може погіршитися і при інших захворюваннях –глаукомі, відшаруванні сітківки тощо. Тому якщо людина помітила, що у неї погіршився зір, слід відразу піти до офтальмолога, пройти відповідні обстеження і з’ясувати причину такого стану. Катаракта, з усіх захворювань зору, належить до найлегших, бо її легко діагностувати і лікувати», – каже Олександра Павлів.

Причини виникнення катаракти

За словами офтальмологині, є різні види катаракти: вроджена, спровокована такими захворюваннями, як цукровий діабет, хронічна гіпертонія, тривалим вживанням деяких препаратів, травмами очей і голови, перенесеними очними інфекціями тощо. Утім, найчастіше діагностують вікову катаракту: це 90% усіх випадків.

«Після 40 років нерідко люди, які бачили на 100%, могли бачити все і зблизька і здалека без окулярів, починають помічати погіршення зору зблизька. Це відбувається факосклероз кришталика, тобто, кришталик втрачає свою еластичність, зазвичай, людям вже потрібні окуляри для роботи зблизька. Катаракту в основному спричиняють вікові зміни. В одних вона розвивається після 50 років (інколи після 40), але в основному після 60 років», – каже офтальмологиня.

Як лікується катаракта?

Медикаментозному лікуванню, каже офтальмологиня, катаракта не піддається. Є вітамінні краплі, які призначають хворим з катарактою, але це не лікування, а підтримуюча допоміжна терапія. Катаракта, за словами лікарів, добре піддається хірургічному лікуванню, коли під час операції забирають природний кришталик і імплантують штучний.

«Сучасні технології дозволяють це робити безболісно, швидко і з великим ефектом. Операція триває всього 7-15 хвилин під місцевою анестезією. Пацієнт того ж дня іде додому. Гарантія штучних кришталиків – 100 років», – каже Олександра Павлів.

Чому варто до лікаря звертатися якнайшвидше?

Лікарі кажуть, що дуже важливо розуміти: нині не існує медикаментозного способу, який би повністю згорнув розвиток захворювання. І якщо його не лікувати вчасно, в оці можуть відбутися певні зміни, що у кінцевому результаті призведуть до повної втрати зору. Тому при перших ознаках захворювання слід відразу звернутися до офтальмолога і не займатися самолікуванням. І проходити профілактичні огляди, щоб виявити патологію при відсутності клінічних проявів.