У липні в розетках українців відбулися зміни

З 1 липня українська енергосистема перейшла на 230 вольт – це завершальна частина синхронізації з європейською енергосистемою. Чи вплине це на тарифи на електроенергію та як платити за світло менше, пише «24 канал».

З 1 липня в розетках українців напруга становить 230/400 вольт замість 220/380 вольт, як було раніше. Допустиме відхилення від номінальної напруги передбачене у межах 10% – від 207 до 253 вольт.

Чи вплине це на тарифи

Нововведення жодним чином не впливає на тариф на електроенергію. Наразі в Україні залишається чинним тариф 4,32 грн за кіловат-годину. Також впроваджені стандарти ніяк не вплинуть на споживання електроенергії.

Проте ось кілька порад, як зекономити світло, для тих, хто хоче зменшити цифри в платіжках:

відключайте електроприлади від мережі, коли ними не користуєтесь;

використовуйте режими економії енергії, якщо вони доступні на ваших приладах;

періть та сушіть одяг на низьких температурах;

не ставте гарячі страви в холодильник, адже тоді потрібно більше енергії на охолодження;

підтримуйте комфортну температуру вдома;

використовуйте природне освітлення;

використовуйте термостат для регулювання температури;

регулярно чистіть фільтри кондиціонера.

Якщо плануєте оновлювати побутову техніку, зверніть увагу на її клас енергоспоживання і на те, наскільки вона є «розумною».