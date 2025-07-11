230 вольт замість 220: чи подорожчає електрика після синхронізації енергосистеми з європейською
З 1 липня українська енергосистема перейшла на 230 вольт – це завершальна частина синхронізації з європейською енергосистемою. Чи вплине це на тарифи на електроенергію та як платити за світло менше, пише «24 канал».
З 1 липня в розетках українців напруга становить 230/400 вольт замість 220/380 вольт, як було раніше. Допустиме відхилення від номінальної напруги передбачене у межах 10% – від 207 до 253 вольт.
Чи вплине це на тарифи
Нововведення жодним чином не впливає на тариф на електроенергію. Наразі в Україні залишається чинним тариф 4,32 грн за кіловат-годину. Також впроваджені стандарти ніяк не вплинуть на споживання електроенергії.
Проте ось кілька порад, як зекономити світло, для тих, хто хоче зменшити цифри в платіжках:
- відключайте електроприлади від мережі, коли ними не користуєтесь;
- використовуйте режими економії енергії, якщо вони доступні на ваших приладах;
- періть та сушіть одяг на низьких температурах;
- не ставте гарячі страви в холодильник, адже тоді потрібно більше енергії на охолодження;
- підтримуйте комфортну температуру вдома;
- використовуйте природне освітлення;
- використовуйте термостат для регулювання температури;
- регулярно чистіть фільтри кондиціонера.
Якщо плануєте оновлювати побутову техніку, зверніть увагу на її клас енергоспоживання і на те, наскільки вона є «розумною».