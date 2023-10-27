У п'ятницю, 27 жовтня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про нардепа Ярослава Дубневича.

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Жовтень не можна назвати вдалим для народного депутата Ярослава Дубневича. Спочатку НАБУ і САП повідомили йому про підозру як організатору схеми заволодіння природним газом на суму понад два мільярди гривень. Це відома справа про розкрадання газу на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ, яка тягнеться приблизно шість років. Через тиждень після підозри НАБУ оголосило Дубневича у розшук. І ось тепер Вищий антикорупційний суд постановив примусово доставити Дубневича на судове засідання. За крок від можливого арешту Дубневич був рівно п'ять років тому, коли за участі тогочасного генерального прокурора Рябошапки з нього зняли депутатську недоторканність. Тоді в залі парламенту нардеп заявив, що не буде переховуватися від правосуддя.

Після зняття недоторканності Дубневичу обрали запобіжний захід у вигляді застави сумою 90 млн грн. Заставу заплатили й відтоді у встановленому законом порядку Дубневич доводить свою невинуватість вже п'ять років. Проблема в тому, що згідно з так званими правками Лозового до кримінально-процесуального кодексу досудове слідство доволі обмежене в тривалості розслідування подібних справ. Стратегія Дубневича могла полягати в тому, щоб затягувати справу максимально довго, аж поки не вийдуть передбачені законом терміни. Ресурсів на це у родини Дубневичів вистачає.

Недоторканність з Ярослава Дубневича знімали не через «газову» справу. Тоді Офіс генпрокурора підозрював його в незаконному заволодінні 93 млн грн «Укрзалізниці». Державна компанія закуповувала стрілочні переводи для колій в компанії, яку фактично контролювали брати Богдан і Ярослав Дубневичі. Тепер саме у цій справі ВАКС постановив примусово привести молодшого з братів Дубневичів для участі в судовому засіданні.

А раніше Вищий антикорупційний суд наклав арешт на активи й майно Ярослава Дубневича, а він, щоб уникнути цього арешту, йшов на різні маніпуляції. За збігом обставин водночас Дубневич розлучився з дружиною і поділив з нею майно. А ще переписав на членів родини низку компаній. Одна з них – кіпрська компанія Energypoint Holding Limited, яка володіла двома сотнями золотих злитків вартістю у 8 мільйонів доларів. Це золото і багато інших активів Дубневича так і не потрапили під арешт.

І навіть перебуваючи під слідством Дубневич їздив у Верховну Раду на новому Mercedes S500 2020 року випуску, який коштує близько 6 млн грн. Виглядало, ніби він впевнений в тому, що зможе виплутатися з неприємностей без великих втрат.

І навіть сьогодні немає певності, що справу доведуть до обвинувального вироку. І хоча сам Дубневич колись обіцяв, що не ховатиметься від правосуддя, він не з'явився на засіданні, тож судді вирішили вдатися до примусового приводу підсудного. Здійснення приводу доручили детективам НАБУ. В публікаціях ЗМІ слова «Дубневичі», «корупція», «схеми», «розкрадання» часто стоять поряд. Таких текстів чи сюжетів сотні, однак до реального вироку справа досі не дійшла. Можливо, цього тижня ми стали на крок ближчими до цієї події.